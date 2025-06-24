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Олег Артюков

В ведущих вузах значительно выросла стоимость обучения. Как это объясняют

4:16
Экономика

Стоимость обучения по инженерным и техническим специальностям в ведущих российских вузах значительно выросла в 2025 году. В некоторых случаях плата за учебу увеличилась почти в полтора раза.

Мужчина решает задачу на доске
Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мужчина решает задачу на доске

Наибольшее увеличение стоимости зафиксировано в Московском физико-техническом институте (МФТИ), который входит в число лидеров по физико-математическому образованию. Так, плата за обучение по направлениям "ядерная физика и технологии", "техническая физика" выросла на 47% — с 605 тыс. до 893 тыс. руб. в год. Программа "прикладная математика и физика" подорожала с 519 тыс. до 767 тыс. руб. В прошлом году стоимость этих направлений также увеличивалась — тогда рост составил 20 процентов, сообщает РБК.

В Высшей школе программной инженерии (ВШПИ) стоимость обучения достигла 957 тыс. руб. по сравнению с 648 тыс. руб. в 2024 году. Существеннее всего выросла плата за программу "прикладная математика и информатика" — на 64 процента, с 467 тыс. до 767 тыс. руб.

Подорожание коснулось и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, занимающего высокие позиции в предметных рейтингах RAEX по физике, математике и естественным наукам. Здесь стоимость программ "математика" и "прикладная математика и физика" увеличилась почти на 20 процентов — до 513 тыс. и 547 тыс. руб. соответственно.

Рост платы за обучение отмечен и в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ", где он составил 23-25 процентов. Обучение по направлениям "прикладная математика и физика" и "техническая физика" теперь стоит 420 тыс. и 430 тыс. руб. в год соответственно, что на 40 тыс. больше за семестр по сравнению с прошлым годом. Программа "прикладная математика и информатика" также подорожала — с 350 тыс. до 420 тыс. руб.

В Санкт-Петербургском государственном университете стоимость программ в области физики и математики выросла на 8-10 процентов в зависимости от направления. Так, обучение по программе "прикладная математика и физика" для первокурсников составит 380,5 тыс. руб., по программе "физика" — 391,3 тыс. руб., "математика" — 357,7 тыс. руб.

В Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" стоимость программы "математика" увеличилась на 8,3 процента — с 480 тыс. до 520 тыс. руб.

В учебных заведениях рост цен объяснили необходимостью привлекать квалифицированных преподавателей с практическим опытом, обновлять учебную и лабораторную базу, а также компенсировать рост стоимости расходных материалов для практических и лабораторных работ.

По информации Министерства науки и высшего образования, в условиях высокой конкуренции среди абитуриентов стоимость обучения на востребованных направлениях подготовки может расти опережающими темпами относительно инфляции.

Это позволяет вузам получать дополнительные средства для развития инфраструктуры и повышения зарплат преподавателей. В ведомстве также напомнили, что университеты самостоятельно принимают решения в сфере финансово-экономической политики, опираясь на действующее законодательство.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что в 2025 году российским вузам выделено 619 610 бюджетных мест, благодаря чему более половины выпускников школ имеют возможность поступить на бесплатное обучение.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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