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Олег Артюков

Трамп требует от других стран не повышать цены на нефть

2:22
Экономика

Президент США Дональд Трамп заявил о своей обеспокоенности ситуацией на мировом рынке нефти в связи с событиями на Ближнем Востоке.

залив
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
залив

По его словам, американская администрация внимательно следит за динамикой цен на топливо и намерена предотвратить возможный рост стоимости нефти, который может быть вызван обострением конфликта с Ираном.

Поводом для этой реакции стали удары США по объектам иранской ядерной инфраструктуры, которые вызвали рост геополитической напряжённости в регионе.

Эксперты ранее предупреждали о рисках значительного увеличения нефтяных котировок в случае дальнейшего обострения конфликта.

Как известно, Иран является одним из крупнейших производителей нефти в ОПЕК, а Ормузский пролив, через который проходит около 20 процентов мировых морских поставок нефти, считается стратегическим маршрутом, от состояния которого зависит стабильность цен на сырьё.

В Тегеране ранее заявляли о возможности перекрытия Ормузского пролива. Стоит отметить, что во время предыдущих кризисов Иран пролив не перекрывал. Но такое развитие событий остаётся весьма вероятным и исключать его не стоит.

Трамп в записи на платформе Truth Social подчеркнул, что игроки на нефтяном рынке должны избегать действий, способных привести к росту цен на нефть, поскольку такие шаги, по его мнению, будут выгодны недружественным США странам, включая Иран.

Подобные заявления отражают обеспокоенность американских властей потенциальным влиянием нефтяного кризиса на мировую и национальную экономику, особенно на фоне сохраняющейся высокой инфляции и нестабильности в энергетическом секторе.

Хотя именно действия Вашингтона такое влияние на состояние топливного рынка и оказывают. Будто бы для кого-то это тайна.

Ранее в аналогичных ситуациях скачки цен на нефть уже приводили к росту затрат для промышленных предприятий, увеличению цен на топливо внутри США и, как следствие, к росту цен на товары и услуги для потребителей.

Поэтому вопросы контроля над стоимостью нефти традиционно находятся в центре внимания американской экономической политики, особенно в периоды международных кризисов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы иран цены нефть дональд трамп
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