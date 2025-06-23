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Олег Артюков

Германии и Италии предложили вывезти из США золотые запасы

4:38
Экономика

В последние месяцы в Европе усилились призывы к возвращению части золотых резервов из США на территорию стран-держателей на фоне растущей геополитической нестабильности и обеспокоенности по поводу вмешательства американских властей во внутренние дела Федеральной резервной системы (ФРС).

Слиток золота
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слиток золота

Основными участниками этой дискуссии стали Германия и Италия — государства, обладающие вторым и третьим по величине золотыми запасами в мире после США, сообщает британское издание Financial Times. По данным Всемирного золотого совета, их официальные резервы составляют 3352 тонны у Германии и 2452 тонны у Италии.

Значительная часть этих золотых запасов — свыше трети — продолжает храниться в Соединённых Штатах, в том числе в хранилищах Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Это наследие послевоенного мирового порядка, когда именно США стали главным гарантом экономической стабильности Запада, а Нью-Йорк и Лондон — глобальными центрами торговли и хранения драгоценных металлов.

Однако в условиях усиления геополитической турбулентности, в том числе на фоне неоднозначных заявлений и действий президента США Дональда Трампа в отношении независимости ФРС, в Германии и Италии начали звучать предложения пересмотреть целесообразность такого распределения золотых резервов.

Европейская ассоциация налогоплательщиков направила официальные обращения в министерства финансов и центральные банки обеих стран с требованием репатриировать золото из США.

Глава ассоциации Михаэль Йегер заявил, что контроль над стратегическими активами должен принадлежать исключительно европейским институтам, особенно с учетом риска политического давления со стороны Вашингтона.

Критика существующего порядка исходит также от отдельных политиков. Бывший вице-председатель Христианско-социального союза Петер Гаувайлер подчеркнул, что за последнее десятилетие ситуация в мире стала менее предсказуемой, а хранение золота за океаном — менее безопасным.

Подобного мнения придерживается и бывший депутат Бундестага, экс-член Европарламента Фабио де Маси, который давно выступает за возврат резервов в национальные хранилища.

Итальянская пресса также поднимает этот вопрос. В газете Il Fatto Quotidiano незадолго до визита премьер-министра Джорджи Мелони в США появилась статья, где подчёркивается, что почти 43 процента золотых резервов Италии размещено в Соединённых Штатах, что в текущей международной обстановке может представлять угрозу для национальных интересов.

Напомним, что в 2019 году партия Мелони "Братья Италии", находясь в оппозиции, активно выступала за возвращение золота на родину. Однако после прихода Мелони к власти в конце 2022 года вопрос репатриации золота не обсуждался публично, вероятно, из-за стремления премьера избежать ухудшения отношений с США и возможной эскалации торговых разногласий.

В то же время представители Немецкого федерального банка заявили Financial Times, что регулярно пересматривают стратегию хранения золота и по-прежнему считают ФРС "надежным и заслуживающим доверия партнёром". Центральный банк Италии отказался комментировать ситуацию.

По данным июньского отчёта Европейского центрального банка, золото в 2024 году стало вторым по популярности активом в валютных резервах мировых Центробанков, уступив лишь доллару США. На долю золота приходится около 20 процентов международных резервов, в то время как на евро — 16 процентов, а на доллар — 46 процентов.

Этот рост интереса к золоту отражает глобальную тенденцию к диверсификации резервов на фоне экономической и политической нестабильности.

Исторически размещение золотых запасов за пределами Европы объяснялось стремлением к большей безопасности в условиях холодной войны, а также экономической интеграцией с США.

Однако изменившийся мировой порядок, возросшая роль Китая, ослабление доверия к доллару и появление новых геополитических рисков заставляют многие страны переосмысливать свои стратегические подходы к управлению резервами.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы италия золото германия
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