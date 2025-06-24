На стыке цифры и практики: как IT-методики влияют на лингвистический консалтинг

8:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Современные бизнес-процессы нередко требуют кросс-функциональных подходов: когда наиболее успешные и эффективные решения и практики заимствуются из различных функциональных областей и адаптируются под нужную. Один из наиболее интересных и редких примеров — адаптация методологий, таких как Agile — подход к управлению проектами, который предполагает готовность к изменениям на каждом этапе разработки — и Scrum, подход к разработке продуктов в постоянно изменяющихся условиях.

Фото: Фото из личного архива Нодари Андгуладзе Эксперт Нодари Андгуладзе

О том, как подобные стратегии могут использоваться в сфере лингвистического консалтинга, какие сложности требуется преодолевать в процессе их внедрения и как они влияют на показатели бизнеса и эффективность работы команды, рассказывает эксперт международного уровня Нодари Андгуладзе.

Разбивка по продуктам и трансформация командной работы

— Нодари, вы стали первым, кто успешно адаптировал методики Agile и Scrum в сферу лингвистического консалтинга в России. Как вам пришла эта идея?

— Идея внедрить элементы Agile и Scrum в сферу лингвистического консалтинга пришла к нам в 2020 году, в разгар пандемии. Нам был нужен новый способ организации совместной работы: с высокой степенью самоорганизации, регулярной обратной связью и четкой визуализацией прогресса. Очень быстро стало понятно, что Scrum — это не просто инструмент управления задачами, а прежде всего фреймворк для продуктовой работы. Чтобы применять его по-настоящему эффективно, нам нужно было заново задать себе фундаментальные вопросы: что именно является нашим продуктом? Как его воспринимают и оценивают клиенты? Кто вообще наш клиент в каждом конкретном случае?

На первый взгляд казалось, что ответ очевиден — "лингвистика" или "локализация". Но в процессе глубокой командной проработки мы поняли, что все гораздо сложнее. Мы работали с аудиовизуальной адаптацией, локализацией маркетинговых материалов и даже построением бизнес-процессов для мультинациональных команд. Один и тот же процесс мог быть частью совершенно разных продуктовых цепочек, с разными точками боли и ожиданиями.

Такой подход дал нам две важные вещи: во-первых, ясность внутри команды — каждый знал, над каким продуктом он работает и какую ценность он создаёт. А во-вторых — возможность системно развивать каждый продукт: улучшать качество, вводить метрики, учитывать фидбек от конкретной целевой аудитории. Именно это позволило нам выстроить настоящее продуктовое мышление внутри, казалось бы, классического сервиса.

— С какими сложностями Вы столкнулись в процессе реализации этой идеи?

— Сложностей в процессе внедрения было немало. Во-первых, часть команды воспринимала новые практики как "инструменты из другой сферы", сомневаясь в их практической применимости. Во-вторых, потребовалось время и немалые усилия, чтобы сформировать соответствующую культуру прозрачности и ответственности. Мы провели внутренние обучающие сессии, обмен кейсами, адаптировав на практике терминологию и инструменты, что позволило сделать методологию ближе и понятнее.

— Вы стали победителем конкурса "Бизнес прорыв" как раз за вклад во внедрение практик Agile и Scrum в сферу лингвистики. В чем в принципе заключается сущность адаптированных вами методик применительно к лингвистическому консалтингу?

Да, так и есть. Я получил высокую оценку экспертного жюри, а моя методика была отмечена как "Инновация в области лингвистического консалтинга". Разработанная мною методика основана на классических принципах Agile и Scrum — коротких спринтах, постоянной обратной связи и самоорганизации кросс-функциональных команд.

Упрощенно, суть методики в гибком управлении командами и проектами в условиях высокой неопределенности и постоянных изменений. Для этого принципы Agile и Scrum применяются не "в лоб", как это принято в классической IT-разработке, а с учетом специфики нашей сферы.

В лингвистическом консалтинге мы скорее "создаём контекст", чем "выпускаем продукт" — ключевым результатом становятся согласованные терминологические глоссарии, речевые сценарии и культурно-языковые рекомендации, адаптированные к конкретному бизнесу, а не программный код. Поэтому классический Scrum — c его ролями (Product Owner, Scrum-master), спринтами, ежедневными стендапами и ретроспективами — сохраняется, но применяется гибко: в каждой итерации команда демонстрирует заказчику небольшие уже применимые улучшения в коммуникации, сразу собирает обратную связь и корректирует план следующего шага. Такой перенос акцента с "технологии" на "контекст" позволяет быстро проверять гипотезы и адаптироваться к культурным, языковым и правовым особенностям клиента.

Второй ключевой момент — изменение подхода к формированию команды. В классическом Scrum команда кросс-функциональна, автономна и работает в фиксированном составе. В нашей сфере команда формируется заново для каждого проекта: привлекаются специалисты из разных стран, языковых пар и часовых поясов. Поэтому Scrum рассматривается не как догма, а как гибкий каркас. Приятно, что результаты такой работы находят отклик в профессиональном сообществе.

Новые точки роста и организация труда

— Какого результата можно ожидать от внедрения новой методики использования Agile и Scrum?

— Во-первых, это устойчивый рост даже в кризис. Мы, например, не просто прошли через пандемию — мы выросли. Короткие спринты и регулярная демонстрация промежуточных результатов делают ход проекта понятным и прозрачным, что повышает вовлечённость заказчика: он видит, что происходит, и может оперативно скорректировать задачу снижая риск дорогостоящих доработок. Именно такой "пошаговый" формат оказался конкурентным преимуществом распределённых команд в период массового перехода на удалёнку.

Во-вторых, это пересмотр подходов к внутренней организации труда. Удалённая, само-организованная команда тратит меньше денег на офис и меньше времени на бюрократию. Менеджмент фокусируется на поддержке, а не контроле.

В-третьих, меняется сам характер бизнеса: мы перестаём быть лишь переводческой компанией.

Продуктовый подход и гибкие методологии позволяют запускать новые сервисы — консалтинг, маркетинг, сопровождение сделок с недвижимостью и многое другое, вдобавок к "классическому" переводу. Наша цель — стать многофункциональным партнёром, предлагающим полноценный консалтинг — аудит коммуникаций, маркетинг и аналитику, бизнес-поддержку.

— Нодари, у Вас богатый опыт в создании команд из десятков специалистов из разных стран, включая Россию, ОАЭ, Индию, Филиппины. Каких подходов, на ваш взгляд, следует придерживаться в формировании, обучении и слаживании такого коллектива?

Прежде всего, в мультикультурной среде невозможно действовать по шаблону. Такая работа требует тонкой настройки не только языковых и "часовых" аспектов, но и понимания культурных ценностей, восприятия авторитета, отношения ко времени, уровня инициативности, коммуникационного стиля и даже представлений о том, что считается "уважительным" поведением.

Перед стартом проекта важно выяснить культурный, профессиональный и личностный бэкграунд каждого участника. Никто не должен чувствовать себя второстепенным: коммуникацию следует строить так, чтобы вклад каждого был заметен и оценён. Основная цель — не стереть различия, а признать их и учесть, создав "надкультурную" модель взаимодействия, удобную всем членам команды. Сегодня именно такой подход — залог успеха в динамично развивающемся мультикультурном мире.

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