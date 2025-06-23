Новая реальность: США могут отключить ЕС от интернета

3:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Администрация президента США Дональда Трампа на фоне разразившейся торговой войны между с Евросоюзом теоретически могла бы оказать серьёзное влияние на доступ европейских стран к облачным цифровым сервисам.

Фото: Pexels by Field Engineer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кабели интернета

А это грозило бы нарушением функционирования значительной части цифровой инфраструктуры Европы, говорится в издания Politico.

Эксперты отмечают, что зависимость Европы от американских облачных решений достигла критического уровня: более двух третей европейского рынка облачных услуг принадлежит американским гигантам таким, как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud.

Европейские компании в этой сфере занимают крайне незначительную долю рынка, что делает ЕС уязвимым перед возможными политическими решениями Вашингтона, включая ограничение доступа к стратегическим IT-ресурсам.

Глава аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс указал, что в нынешних условиях возможность применения США экономических или технологических санкций против ЕС, включая ограничение доступа к облачным сервисам, перестала казаться фантастическим сценарием.

По мнению Майерса, такие меры могли бы нанести серьёзный ущерб цифровым системам Европы, а также её экономическим интересам в целом, особенно в условиях нарастающих разногласий в торгово-экономической сфере.

Руководитель австрийской компании Anexia Александер Виндбихлер выразил сожаление по поводу того, что европейская индустрия облачных сервисов слишком долго игнорировала необходимость политического лоббирования и развития собственных мощностей, полностью сосредоточившись на техническом прогрессе и конкурентоспособности продуктов.

По его мнению, отсутствие системной политики привело к тому, что Европа оказалась в зависимом положении от поставщиков из США.

Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз осознает своё отставание от США в ключевых технологических сферах, включая облачные сервисы, искусственный интеллект и производство микрочипов. ЕС пытается выстроить стратегическое партнёрство с американскими корпорациями, однако эта стратегия несет в себе риск ещё большего усиления технологической зависимости.

Доля европейских компаний на мировом рынке микропроцессоров за последние десятилетия значительно сократилась и составляет сегодня около десять процентов. В сфере искусственного интеллекта Соединённые Штаты также значительно опережают ЕС по объёму инвестиций, количеству разработок и числу работающих стартапов.

Все эти факторы усугубляют цифровую уязвимость Европы и повышают вероятность того, что политические или экономические решения в Вашингтоне могут оказать прямое воздействие на функционирование европейской цифровой инфраструктуры.

По мнению ряда аналитиков, решение этой проблемы возможно лишь в случае масштабных инвестиций в развитие собственных облачных платформ и ИИ-технологий на территории ЕС, а также создания полноценной производственной базы микрочипов в Европе.

На данный момент такие программы только начинают формироваться в рамках инициативы EU Chips Act и аналогичных проектов.

Но стоит заметить, что Евросоюзу потребуются многомиллиардные инвестиции и на другие проекты. Например, по отказу от российских энергоресурсов. Так что ещё большой вопрос, хватит ли ЕС денег на всё это.