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Олег Володин

Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года

3:54
Экономика » Финансы » Банки

Страну вновь охватила волна тревоги: якобы с 1 июня 2025 года все переводы между обычными гражданами начали попадать под налоговый пресс.

Деньги
Фото: pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Мол, теперь даже за 500 рублей от знакомого ФНС выставит счёт. Паникуют и на рынках, и в такси, и в семейных и школьных (а как на подарки-то собирать?) чатах.

Короче, от паники с гречкой и сахаром (помните, люди забивали балконы мешками после "новостей из интернета") мы перешли к новой страшилке — переводы "теперь вне закона".

Особо впечатлительные фрилансеры, таксисты, продавцы уже требуют платить "наличкой", а особо "осведомлённые" шепчут: "Знаю от человека из налоговой — всё теперь под колпаком".

Даже молодёжь не осталась в стороне — поползли слухи о якобы "приложениях, которые теперь сливают данные напрямую в ФНС".

На деле всё куда проще и спокойнее.

Подобные панические вбросы появляются каждый год начиная с 2018-го. Сценарий всегда один: некие СМИ и соцсети "обнаруживают" изменения в Налоговом кодексе, предрекая скорый налог на все переводы.

И каждый раз — фальстарт. Так же и сейчас: с 1 июня или 1 июля 2025 года никаких изменений в контроле за переводами между физлицами не вступает.

Федеральная налоговая служба уже официально заявила: подарки, переводы между родственниками, возвращённые долги, алименты не облагаются налогом. Хотите перевести родным, знакомым, "на шторы в класс" и т. д. немного денег? Переводите спокойно — никто не постучится в дверь.

Но если вы получаете плату за услугу, будь то маникюр, аренда квартиры, тортики или написание кода, — это доход. И с него, как и прежде, нужно заплатить НДФЛ. Но ничего нового в этом нет.

А как же "тотальный контроль"? На практике налоговая обращает внимание на счета только в одном случае — когда поступает жалоба.

Например, соседи пожаловались, что вы сдаёте жильё, не оформляя договор. Или кто-то "настучал" про подработку ремонтником, "настраивателем" смартфонов или в такси.

Тогда ФНС через банк получает сведения о движении средств и проверяет: если обнаружен регулярный доход, с которого не платились налоги, доначисляет налог, пени и штраф.

Но это точечная работа, а не массовая слежка за каждым переводом.

Откуда же паника? Всё началось с другого закона — № 522-ФЗ, вступившего в силу с 1 июня. Он действительно расширяет полномочия Росфинмониторинга. Но касается он только борьбы с финансированием терроризма и экстремизма. Никакого отношения к налогообложению переводов между гражданами он не имеет.

К слову, эксперты подчёркивают: налоговая не отслеживает переводы автоматически, её задача — проверять уклонение от налогов, а не "гоняться за тётей Леной, передавшей 3000 рублей внучке".

Но у нас, как всегда, всё смешалось: цифровой рубль — значит, "контроль над всеми", борьба с дропперами (за передачу карт для обнала штраф 300 000 рублей или срок) — значит, "переводы запретят", а блокировка донатов на ВСУ и всяким экстремистам — значит, "всё, готовьтесь, посадят".

Вывод: никакой "новой налоговой облавы" с 1 июня или 1 июля 2025 года не произошло.

Паника снова оказалась мыльным пузырём — громким, липким, но пустым. Не верьте слухам, особенно если они начинаются словами "знакомый из службы сказал" или "в интернете писали".

Уточнения

Подохо́дный нало́г — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов. В России основная налоговая ставка — 13 %.

Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки. В структуре денежного перевода всегда присутствует отправитель, получатель и посредник — оператор платежной системы, взимающий за свои услуги определённую плату.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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