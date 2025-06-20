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Олег Артюков

Франция убеждает ЕС продвигать евро как замену доллару

3:13
Экономика

Франция активно продвигает идею необходимости усиления позиций евро в качестве глобальной резервной валюты и стремится заручиться поддержкой других стран Евросоюза в реализации соответствующих мер.

Евро
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евро

Париж считает, что для достижения этой цели ЕС необходимо расширить практику выпуска совместных долговых обязательств (еврооблигаций), говорится в материале британского издания Financial Times.

Такой шаг, по мнению французской стороны, повысит доверие международных инвесторов к европейским активам и сделает евро более привлекательным на фоне глобальной экономической нестабильности.

Основным аргументом Франции является то, что на фоне непредсказуемых действий администрации президента США Дональда Трампа на мировых рынках сформировался повышенный спрос на "тихие гавани" — стабильные и надёжные финансовые инструменты, в которые инвесторы могут вкладывать средства в условиях торговых войн, геополитической напряженности и угрозы введения новых санкций.

Американская экономическая политика последних лет, включая пересмотр международных торговых соглашений и рост протекционизма, подрывает позиции доллара как безусловной мировой резервной валюты, что создает благоприятные условия для укрепления евро.

Кроме того, в распоряжении Financial Times оказался проект итогового заявления Европейского совета, подготовленного к саммиту лидеров ЕС, который запланирован на 26-27 июня. В этом документе содержится призыв к институтам ЕС, включая Европейский центральный банк, разработать и представить меры, направленные на повышение роли евро в международных расчётах и в качестве валюты сбережений.

Идея выпуска общих долговых инструментов на уровне ЕС, которую активно лоббирует Франция, поддерживается также странами с высоким уровнем государственного долга, такими как Италия и Испания.

Эти государства заинтересованы в создании механизма коллективных заимствований, поскольку он позволит им привлекать дополнительные финансовые ресурсы на выгодных условиях для финансирования стратегических расходов — в частности, на нужды обороны, инноваций и инфраструктурных проектов — без увеличения собственной долговой нагрузки.

Укрепление международных позиций евро соответствует долгосрочной экономической стратегии Евросоюза, которая предусматривает снижение зависимости от доллара США в сфере внешней торговли и инвестиций.

В настоящее время около 60 процентов мировых валютных резервов и более 80 процентов международных расчётов приходится на доллар.

В то же время на евро приходится лишь около 20 процентов валютных резервов и менее 40 процентов внешнеторговых операций, несмотря на то что ЕС является одной из крупнейших экономик мира.

По мнению ряда аналитиков, расширение использования евро позволит Евросоюзу повысить свою финансовую автономность и уменьшить влияние возможных санкционных или экономических решений со стороны США.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евро франция
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