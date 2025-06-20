Китай установил рекорд по запасам нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке

3:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Запасы нефти в Китае достигли рекордного уровня на фоне нарастающей нестабильности на Ближнем Востоке. Китайские нефтеперерабатывающие предприятия не демонстрируют обеспокоенности возможными перебоями в поставках сырья из этого региона и не предпринимают активных попыток найти альтернативных поставщиков, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Согласно оценкам французской экологической организации Kayrros, специализирующейся на мониторинге мировых запасов нефти с использованием спутниковых данных и аналитических методов, объёмы нефти, находящиеся на хранении в КНР, достигли рекордных 1,18 млрд баррелей. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.

Консалтинговая компания Mysteel OilChem зафиксировала снижение уровня загрузки частных китайских НПЗ до 45 процентов их мощности, что является одним из самых низких показателей за последние три месяца. Снижение загрузки связано, в том числе, с высоким уровнем накопленных запасов нефти на складах, что позволяет предприятиям снижать переработку без ущерба для обеспечения внутреннего спроса.

По мнению аналитиков британской исследовательской компании Energy Aspects, благодаря значительным стратегическим резервам Китай не испытывает срочной необходимости в поиске новых поставщиков нефти, даже в случае полного прекращения поставок из Ирана. Это снижает возможный негативный эффект от геополитических рисков и потенциальных санкционных ограничений.

КНР на протяжении нескольких лет остается крупнейшим импортёром нефти в мире, опережая такие страны, как США и Индия. В частности, значительная доля поставок нефти в Китай традиционно поступает из Ирана, несмотря на международные санкции.

Однако в последнее время, по информации директора программы по изучению энергетической политики Китая в Оксфордском институте энергетических исследований Михал Мейдан, частные китайские НПЗ сократили объёмы закупок иранской нефти из-за угрозы вторичных санкций со стороны США.

Кроме того, накопленные резервы позволяют им пережить возможные краткосрочные сбои в поставках без серьёзных последствий для производства и внутреннего потребления.

Стоит отметить, что Китай активно развивает стратегическую нефтяную инфраструктуру. Страна ежегодно увеличивает объемы своих стратегических и коммерческих резервов нефти, что служит инструментом энергетической безопасности на случай глобальных кризисов.

Также Пекин диверсифицирует источники импорта, включая Россию, Саудовскую Аравию и африканские страны, чтобы снизить зависимость от одного региона.

Сложившаяся ситуация на мировом нефтяном рынке демонстрирует готовность Китая к потенциальным внешним вызовам и способность противостоять колебаниям в международных поставках сырья благодаря гибкой внутренней политике в сфере энергетики и высоким объёмам накопленных ресурсов.