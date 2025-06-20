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Игорь Буккер

Этот трюк с шифрованием изменит правила игры для военных технологий

Экономика » Производство » ВПК

Европейская комиссия выделяет 800 миллиардов евро на укрепление обороны, стремясь "быстро и значительно" нарастить военные возможности. Однако деньги — не единственная и даже не главная проблема. Гораздо сложнее в оборонном секторе интегрировать инновации, не нарушая секретности и безопасности.

французский бронеавтомобиль Panhard ER 90
Фото: commons.wikimedia by TECH. SGT. H. H. DEFFNER, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
французский бронеавтомобиль Panhard ER 90

Малые и средние компании, гибкие стартапы — все они потенциальные партнёры крупных оборонных игроков. Но сотрудничество требует прозрачности и обмена знаниями, чего трудно достичь, когда любая утечка может угрожать национальной безопасности. Именно здесь возникает "парадокс открытости": чтобы что-то получить от партнёрства, нужно делиться, а делиться в обороне опасно.

Исследование, проведённое Сией Бен Махмуд-Джуини и её коллегами Джонатаном Ланглуа из Высшей коммерческой школы Парижа и Ромариком Сервадженом-Хилстом из французской бизнес-школы KEDGE, анализирует, как крупная оборонная фирма (в исследовании условно названная "Globaldef") справляется с этой дилеммой. В фокусе — 43 интервью с менеджерами, стартапами, инженерами и данные краудсорсинговых инициатив. Результат — модель гибкого управления секретностью.

Globaldef выработала два подхода: когнитивный и реляционный. Когнитивные методы — это умение "маскировать" важную информацию: шифровать детали, намеренно упрощать задачи или переносить проблему из военного контекста в гражданский. Например, можно переименовать компонент технологии, чтобы скрыть его назначение, или упростить параметры задачи, чтобы протестировать партнёра.

Реляционные практики — это контроль над тем, что видит внешний партнёр. Включает ограничение доступа к критически важной информации, подписание соглашений о неразглашении и управление "шириной апертуры" — тем, насколько широко партнёр может "заглянуть" в проект.

Globaldef чередует эти подходы в зависимости от этапа проекта. На ранних стадиях может быть больше открытости в отношениях (реляционность) при минимуме обмена знаниями (когнитивность). А по мере развития — наоборот: доступ к конкретным данным увеличивается, но строго под контролем.

В одном из кейсов, например, после формализации партнёрства потребовалась высокая прозрачность — без точных данных партнёр не мог решить поставленную задачу. В другом — стартап долго работал с "замаскированной" версией проблемы. Только после проверки его потенциала Globaldef раскрыл детали.

Хотя исследование завершилось до недавних геополитических изменений, его выводы остаются актуальными. Даже при усилении финансирования оборона нуждается в внешних инновациях. Но это требует отказа от статичной, юридической модели секретности в пользу стратегического, адаптивного подхода.

Именно гибкость, стратегическое мышление и знание, когда и как "приоткрыть занавес", позволяют фирмам как Globaldef участвовать в инновационных партнёрствах, не подвергая риску национальную безопасность.

Уточнения

Высшая коммерческая школа Парижа (фр. Hautes Études Commerciales de Paris), сокращённо HEC Paris, — французская бизнес-школа и исследовательский институт. 

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы оборона евросоюз технологии
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