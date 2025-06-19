Росатом не собирается вести переговоры с ЕС по поводу энергоресурсов

Россия не испытывает потребности в проведении переговоров с Еврокомиссией по вопросу отказа Евросоюза от российских энергоресурсов.
Об этом глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума.
По его словам, российская сторона не рассматривает возможность ведения переговоров с Евратомом. Основной акцент делается на прямое взаимодействие с руководством отдельных государств, в том числе в ходе мероприятий ПМЭФ.
Ранее Еврокомиссия выступила с предложением полностью прекратить закупки газа из России странами Европейского союза к концу 2027 года. Согласно инициативе, с 1 января 2026 года планируется запретить заключение новых контрактов на импорт российского газа. Действующие краткосрочные соглашения должны быть прекращены к 17 июня 2026 года.
Импорт российского газа по долгосрочным контрактам предполагается завершить до конца 2027 года. В Еврокомиссии намерены оформить это решение в виде торговой нормы, а не внешнеполитической меры, что позволит утвердить его квалифицированным большинством в Совете ЕС без возможности применения права вето со стороны отдельных стран союза.
Несмотря на усилия по снижению зависимости от российских энергоресурсов, российский уран по-прежнему занимает важное место в энергетическом балансе ряда государств ЕС. В 2023 году Россия оставалась одним из крупнейших поставщиков обогащённого урана на европейский рынок.
В частности, доля поставок из России составляла порядка 20 процентов от общего объёма импорта урана в страны Евросоюза. Некоторые государства — такие как Венгрия, Словакия, Чехия и Финляндия — продолжают использовать российские ядерные технологии и топливо для своих атомных электростанций, построенных по советским и российским проектам.
Кроме того, компании из стран ЕС в ряде случаев продлевают существующие контракты с российскими поставщиками из-за отсутствия быстрых альтернативных источников топлива для реакторов типа ВВЭР.
В условиях ограниченного предложения на мировом рынке и сложности по перепрофилированию реакторов на топливо западного образца многие европейские государства вынуждены сохранять закупки российского ядерного топлива как минимум в среднесрочной перспективе.
Таким образом, несмотря на планы по поэтапному отказу от российских энергоресурсов, полная замена поставок ядерного топлива из России в Европе остаётся сложной задачей, которая требует значительных технологических, а также временных затрат.
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