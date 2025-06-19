Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Росатом не собирается вести переговоры с ЕС по поводу энергоресурсов

2:57
Экономика

Россия не испытывает потребности в проведении переговоров с Еврокомиссией по вопросу отказа Евросоюза от российских энергоресурсов.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

Об этом глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, российская сторона не рассматривает возможность ведения переговоров с Евратомом. Основной акцент делается на прямое взаимодействие с руководством отдельных государств, в том числе в ходе мероприятий ПМЭФ.

Ранее Еврокомиссия выступила с предложением полностью прекратить закупки газа из России странами Европейского союза к концу 2027 года. Согласно инициативе, с 1 января 2026 года планируется запретить заключение новых контрактов на импорт российского газа. Действующие краткосрочные соглашения должны быть прекращены к 17 июня 2026 года.

Импорт российского газа по долгосрочным контрактам предполагается завершить до конца 2027 года. В Еврокомиссии намерены оформить это решение в виде торговой нормы, а не внешнеполитической меры, что позволит утвердить его квалифицированным большинством в Совете ЕС без возможности применения права вето со стороны отдельных стран союза.

Несмотря на усилия по снижению зависимости от российских энергоресурсов, российский уран по-прежнему занимает важное место в энергетическом балансе ряда государств ЕС. В 2023 году Россия оставалась одним из крупнейших поставщиков обогащённого урана на европейский рынок.

В частности, доля поставок из России составляла порядка 20 процентов от общего объёма импорта урана в страны Евросоюза. Некоторые государства — такие как Венгрия, Словакия, Чехия и Финляндия — продолжают использовать российские ядерные технологии и топливо для своих атомных электростанций, построенных по советским и российским проектам.

Кроме того, компании из стран ЕС в ряде случаев продлевают существующие контракты с российскими поставщиками из-за отсутствия быстрых альтернативных источников топлива для реакторов типа ВВЭР.

В условиях ограниченного предложения на мировом рынке и сложности по перепрофилированию реакторов на топливо западного образца многие европейские государства вынуждены сохранять закупки российского ядерного топлива как минимум в среднесрочной перспективе.

Таким образом, несмотря на планы по поэтапному отказу от российских энергоресурсов, полная замена поставок ядерного топлива из России в Европе остаётся сложной задачей, которая требует значительных технологических, а также временных затрат.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз энергетика
Новости Все >
Обидно за свиней: мифы, которые делают их хуже, чем на самом деле
Очищение с побочным эффектом: душ, который старит быстрее зеркала
Как Бригада изменила карьеру Безрукова: важный совет для молодых актёров
Статистика шокирует: аварии с детьми на питбайках выросли на 38% — что делать
Турецкие курорты в опасности: фальшивые отели подрывают доверие туристов
Крёстный отец ИИ Джеффри Хинтон: поколению Z следует адаптироваться к новым реалиям
Секретный план Меган Маркл: как она учит детей ценить труд и деньги
Детство под угрозой: что происходит с психикой школьников — и почему взрослые этого не замечают
Хозяин делает это каждый день — и кот до сих пор не понял зачем
Двойной урожай и ни одного вредителя: как посадить лук с морковью правильно
Сейчас читают
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Авто
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина Аудио 
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Еда и рецепты
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Последние материалы
Очищение с побочным эффектом: душ, который старит быстрее зеркала
Как Бригада изменила карьеру Безрукова: важный совет для молодых актёров
Статистика шокирует: аварии с детьми на питбайках выросли на 38% — что делать
Турецкие курорты в опасности: фальшивые отели подрывают доверие туристов
Крёстный отец ИИ Джеффри Хинтон: поколению Z следует адаптироваться к новым реалиям
Секретный план Меган Маркл: как она учит детей ценить труд и деньги
Детство под угрозой: что происходит с психикой школьников — и почему взрослые этого не замечают
Хозяин делает это каждый день — и кот до сих пор не понял зачем
Двойной урожай и ни одного вредителя: как посадить лук с морковью правильно
Одарённость видна до школы: разработали уникальную методику для детей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.