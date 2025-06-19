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Олег Артюков

В Еврокомиссии произошёл раскол по поводу эмбарго на газ из России

Экономика

Заместитель председателя ЕК Тереса Рибера, курирующая вопросы конкуренции и представляющая Испанию, выступила с инициативой пересмотра предложенного странами ЕС плана по полному отказу от импорта российского газа к 2027 году.

Еврокомиссия
Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еврокомиссия

Предложение Риберы предусматривало смягчение ограничительных мер, что вызвало критику со стороны части европейских чиновников и стран, поддерживающих жёсткую линию по вопросу энергетической зависимости от России, говорится в материале издания Politico.

На протяжении пяти недель Рибера добивалась изменения содержания плана, ссылаясь на отсутствие всесторонней оценки возможных последствий для экономики ЕС, а также на риск юридических споров с российской стороной.

По информации одного из представителей Еврокомиссии, Рибера использовала административные рычаги влияния, чтобы замедлить продвижение документа. Однако генеральный директорат по энергетике под руководством еврокомиссара Дана Йоргенсена не изменил своей позиции и продолжал поддерживать курс на отказ от российских энергоносителей.

Одна из ключевых причин обеспокоенности Риберы заключается в потенциальных негативных последствиях для Испании. Страна, несмотря на наличие развитой инфраструктуры для приема сжиженного природного газа, рискует столкнуться с ростом цен и ограничением альтернативных поставок на фоне ужесточения европейских энергетических правил.

По мнению ряда экспертов, Испания, будучи крупнейшим импортёром СПГ в Европе, может оказаться в невыгодном положении из-за потенциальных перебоев на мировом рынке газа, если российский трубопроводный газ окончательно выпадет из европейского энергобаланса.

Пресс-служба Риберы заявила, что её предложения направлены исключительно на защиту общих интересов Евросоюза. В частности, подчеркивалось, что некоторые государства-члены, включая Венгрию и Словакию, не располагают необходимыми альтернативными источниками энергоносителей и критически зависят от поставок российского газа.

Испанская сторона утверждает, что предложенные ею поправки улучшили первоначальную версию документа, обеспечив ему более широкую поддержку среди участников переговоров.

В структуре ЕК Рибера как первый заместитель председателя координирует работу различных подразделений, в том числе генерального директората по энергетике. Однако еврокомиссары, включая Дана Йоргенсена, формально не подчиняются ей напрямую. Все члены Коллегии комиссаров отчитываются исключительно перед председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Напомним, что Еврокомиссия ранее представила план поэтапного отказа от российских энергоресурсов. Согласно проекту, заключение новых газовых контрактов с Россией будет запрещено с 1 января 2026 года. Действующие краткосрочные соглашения должны быть прекращены до 17 июня 2026 года, а долгосрочные контракты аннулированы к концу 2027 года.

Реализация этого плана предполагает использование торговых регулятивных механизмов — введение нулевых квот на импорт российского газа. Такой подход позволяет обойти необходимость единогласного одобрения всеми государствами-членами ЕС, тем самым устраняя риск блокировки инициативы со стороны стран, открыто выражавших свое несогласие с эмбарго — прежде всего Венгрии и Словакии.

Кроме того, Австрия ранее также предлагала отложить введение жёстких мер до стабилизации ситуации на Украине.

Таким образом, Испания присоединилась к числу государств, косвенно или открыто высказывающих сомнения в целесообразности скоропалительного энергетического разрыва с Россией.

Эксперты указывают, что такой подход отражает разногласия внутри Евросоюза относительно сроков и последствий энергетической диверсификации, особенно в условиях нестабильности мировых рынков энергоносителей и повышенного спроса на газ в зимний период.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы газ испания евросоюз энергетика
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