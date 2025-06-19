Глава Минэкономразвития объяснил рост цен на отдельные продукты

2:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост цен на отдельные категории продовольственных товаров в России связан, в том числе, с увеличением доходов населения и изменением структуры потребления, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Полезные продукты

По его словам, улучшение благосостояния граждан приводит к тому, что россияне начинают уделять больше внимания качеству питания, включая в рацион более дорогостоящие и полезные продукты.

"Мы понимаем, что у нас меняется структура потребления. Мы стали с ростом доходов лучше питаться. А россияне, соответственно, там, не знаю, рост цен на масло — это из этой серии. До этого были яйца, потом курица, мясо, потом фрукты и так далее. Это будет происходить, и это очень хорошо", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ.

"Экономика должна успевать с предложением этих товаров, потому что если спрос растёт, а товаров нет, это что? Это инфляция", — добавил министр.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция перехода потребителей на более сбалансированное и разнообразное питание. Например, после повышения цен на куриные яйца, мясо птицы и свинину увеличился спрос на растительные масла, фрукты, овощи и другую продукцию с высокой пищевой ценностью.

По данным Росстата, за 2024 год наибольший рост цен среди продуктов питания был зафиксирован именно в сегментах растительного масла, фруктов и ягод, а также мяса и мясопродуктов.

По информации Минэкономразвития, в агропромышленный комплекс России уже идут новые инвестиции, направленные на расширение производственных мощностей и модернизацию сельскохозяйственной инфраструктуры.

В частности, речь идет о строительстве новых перерабатывающих предприятий, введении современных технологий в растениеводстве и животноводстве, а также поддержке фермерских хозяйств.

По данным Минсельхоза, общий объём инвестиций в российское сельское хозяйство в 2024 году составил более 450 млрд рублей.

Аналитики также отмечают, что рост цен на продукты питания в стране связан не только с увеличением спроса, но и с глобальными факторами — такими как изменение климата, повышение цен на корма, логистические сложности и колебания мировых цен на продовольствие.

Эти внешние условия дополнительно стимулируют необходимость наращивания внутренних производственных мощностей для обеспечения продовольственной безопасности страны.