Потребление газа в Европе откатилось на уровень 30-летней давности

3:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние три года потребление природного газа в Европе снизилось до объёмов, зафиксированных в регионе около 30 лет назад. Такие данные привёл заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Олег Аксютин в рамках сессии "Газовая индустрия. Вектор на Восток" на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

По его словам, за этот период совокупное снижение спроса на газ в странах Евросоюза и Великобритании составило около ста миллиардов кубометров. Это означает возвращение потребления на уровни начала 1990-х годов, когда в Европе наблюдалось подобное значение потребления голубого топлива.

Основные причины сокращения спроса связаны с переходом европейских стран на возобновляемые источники энергии, снижением промышленного производства на фоне экономических трудностей, а также ограничением импорта российского газа из-за введённых санкций после начала конфликта на Украине в 2022 году.

По данным Евростата, за последние годы ряд стран ЕС активно увеличивает использование солнечной и ветровой энергетики, что также снижает потребность в ископаемых энергоресурсах, включая природный газ.

На этом фоне внимание мировых производителей газа, в том числе России, смещается в сторону Азии, особенно Азиатско-Тихоокеанского региона. По оценкам Олега Аксютина, именно этот регион станет главным драйвером роста мирового спроса на газ в долгосрочной перспективе.

Прогнозируется, что потребление газа в АТР будет увеличиваться более чем на сто миллиардов кубометров каждые пять лет как минимум до 2040 года. Такой рост обусловлен активным развитием экономики стран региона, в первую очередь Китая и Индии, урбанизацией, ростом численности населения, а также необходимостью замещения угольной генерации более экологичными источниками энергии, такими как природный газ.

По расчётам "Газпрома" и ряда аналитических агентств, к 2050 году природный газ сохранит важную роль в мировом энергобалансе, занимая долю порядка 26 процентов. Столь же значимую долю будет иметь и нефть.

Это подтверждает оценки Международного энергетического агентства, согласно которым, несмотря на развитие "зелёных" технологий и расширение рынка возобновляемых источников энергии, углеводороды останутся необходимыми для обеспечения глобального энергетического спроса ещё несколько десятилетий, особенно в странах с формирующейся экономикой.

Таким образом, наблюдающееся падение спроса на газ в Европе компенсируется растущей потребностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что формирует новый глобальный вектор для газовой отрасли, переориентирующейся на восточные рынки.