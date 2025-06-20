Россию захватывает пицца — прогноз владельца крупной сети доставок Кирилла Мартынова

7:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ежегодно 5,4 килограмма — именно такое количество пиццы в среднем потребляет россиянин, по данным отчета World Population Review, выпущенного в 2025 году.

Фото: Фото из личного архива Кирилла Мартынова Основатель федеральной сети доставок Wasabist и победитель международных бизнес-премий Кирилл Мартынов

При этом за последнее десятилетие рынок пиццы в стране вырос в разы, и в 2024 году его объем составил 140 миллиардов рублей, сообщает издание Franshiza со ссылкой на исследование крупного ресторанного бренда. Несмотря на свою продолжительность, такая тенденция не прекратится. В этом уверен основатель федеральной сети доставок Wasabist и победитель международных бизнес-премий Кирилл Мартынов. Мы поговорили с ним о том, как рынок будет развиваться в дальнейшем

— Кирилл, пицца — далеко не новый продукт на нашем рынке, а спрос на него только растет. Как основатель одной из самых прибыльных в России сетей доставок пиццы и суши с ежегодным оборотом в 1,5 миллиарда рублей, объясните, почему так происходит?

— Пицца — очень сытное блюдо, которое максимально быстро готовится, при необходимости легко разогревается. Кроме того, в нем привлекает доступная цена, поэтому пиццу заказывают и студенты, и офисные работники, и семьи с детьми. Причем есть много разных вариантов, как мясных, так и вегетарианских. Кроме того, блюда из теста в принципе для нас являются традиционными, поэтому пицца стала уже народной едой.

Единственный сильный конкурент пиццы по популярности, срокам доставки и цене — это суши и роллы. Несмотря на то, что на нашем рынке они уже давно, тем не менее они сохраняют некоторый флер экзотики. Кроме того, их выбирают обычно ценители более низкокалорийной и полезной еды.

— У вас есть уникальная разработка — авторская система формирования ассортимента, благодаря которой Ваша компания за 10 лет выросла до 41 филиала в 10 регионах страны. Расскажите, пожалуйста, в чем ее суть.

— Да, каждые полгода мы меняем меню, чтобы покупатели не уставали от одних и тех же вкусов и всегда имели возможность попробовать что-то новое. Я лично контролирую данный вопрос. Наша система формирования ассортимента — это результат многолетней работы. Она базируется на трех компонентах: моей интуиции, опыте и анализе рынка.

Как предприниматель я чувствую, какие блюда понравятся людям, что будет пользоваться спросом. Я формулирую это видение, затем мы объединяем его с аналитикой продаж, обратной связью от клиентов, действующих трендов. Полученный результат ложится в основу нового меню.

— Несмотря на высокое качество продукции, вы продолжаете удерживать низкие цены. И благодаря этому вам удается постоянно увеличивать свою клиентскую базу и опережать конкурентов. Поделитесь, за счет чего вы смогли этого добиться?

— Как ни парадоксально, секрет кроется в отказе от экономии. Это в первую очередь касается ФОТ и маркетинга. Зарплаты в нашей компании всегда были одними из самых высоких на рынке. Зато мне удалось сформировать сильную команду, которая ценит нашу компанию, готова работать на результат и стремится обеспечить самое высокое качество продукции.

Благодаря такому подходу мне удалось справиться с проблемой текучки кадров, которая существует в общепите, а также серьезно сэкономить на привлечении и обучении новых сотрудников. Большинство людей работают в нашей компании уже 8-10 лет. Причем многие, начав с базовых позиций, сегодня стали очень эффективными руководителями, поскольку они знают все процессы от и до.

Не экономим мы также на маркетинге и рекламе. Например, мы используем достаточно дорогой инструмент — массовое распространение печатных брошюр. Ежемесячно мы раздаем от 1,5 до 2 миллионов штук. Это не только дорогостоящий, но и трудозатратный процесс, который требует постоянного контроля. Однако он дает результат, в разы превосходящий показатели интернет-рекламы. Многие конкуренты не хотят тратить на это деньги, а мы получаем за счет этого преимущество.

— Вы не только развиваете бизнес, но и ведете научную деятельность, являетесь автором научным статей, в том числе публиковались в таких авторитетных журналах, как "Путеводитель предпринимателя” и "Ученые записки Российской академии предпринимательства”. Почему вы решили посвятить этому свое время?

— Я сторонник основательного подхода во всем, поэтому и в бизнесе мне важно не только делать, но и анализировать более и менее успешные стратегии, сравнивать подходы разных предпринимателей, изучать зарубежный опыт, предсказывать тренды. С одной стороны, это полезно для моего профессионального роста и дальнейшего масштабирования компании. С другой стороны, мне хочется внести свой вклад в бизнес и науку, помочь начинающим предпринимателям.

Например, одна из моих работ посвящена сравнительному анализу эффективности организации собственной службы доставки и сотрудничества со специальными курьерскими сервисами. Надеюсь, что благодаря этому бизнесмены, которые только начинают свой путь в ресторанной сфере, смогут заранее понять все плюсы и минусы разных моделей отправки до клиентов готовой продукции.

— В этом году вы были приглашены в качестве судьи на престижный международный конкурс The International Business Awards в рамках Stevie Awards. Почему вы согласились принять участие в данном мероприятии?

— Я очень горд, что меня выбрали судить на такой известной премии. Для меня было очень важно и приятно получить такое признание. Я буду оценивать заявки предпринимателей со всего мира, мне надо отсмотреть минимум 50 работ в текстовом и видео формате. Придется основательно потрудиться. Тем более, что я очень ответственно подхожу к своим задачам, стараюсь каждому участнику дать максимально подробную обратную связь.

Мне приятно, что я могу поделиться своим опытом, экспертизой. Кроме того, такая деятельность обогащает меня самого, позволяет мне взглянуть на привычные вопросы под новым углом.

— Вы сами тоже принимали участие в премиях как конкурсант и были удостоены международной награды Best Business Awards как "Лучший предприниматель в сфере HoReCa”, а также выиграли в известном конкурсе National Business Award. Что вам дали эти победы?

— Думаю, самая главная ценность подобных мероприятий — это нетворкинг. Например, в Best Business Awards каждый год принимает участие от 2 до 3 тысяч человек со всего мира — стран СНГ, Европы, Азии, США, Ближнего Востока. Возможность пообщаться с успешными предпринимателями из разных стран, обменяться опытом, почерпнуть какие-то новые идеи для себя — это просто бесценно!

И, конечно, тот факт, что уважаемые члены жюри выбрали именно меня, это большая честь и огромный стимул продолжать расти. Сейчас в моих планах — развитие на глобальном уровне. Планирую в ближайший год выйти с моим брендом на рынок Америки и Испании, а в России расширить сеть до 100 филиалов.

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