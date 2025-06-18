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Олег Артюков

Газпром может выставить Словакии счет на 16 млрд евро из-за планов Еврокомиссии

4:15
Экономика

Словацкая энергетическая компания Slovenský plynárenský priemysel (SPP) выразила обеспокоенность возможными последствиями принятия новой законодательной инициативы Европейской комиссии, предусматривающей полный запрет на импорт энергоресурсов из России с конца 2027 года.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

В случае введения такого эмбарго, особенно в отношении природного газа, Словакии грозят значительные финансовые убытки из-за условий действующего долгосрочного контракта с российским "Газпромом".

Соглашение между SPP и "Газпромом" включает положение take-or-pay, согласно которому покупатель обязан оплачивать определённый объём газа, независимо от фактических поставок. Если страна прекратит закупать топливо по политическим причинам, включая возможный запрет со стороны ЕС, то "Газпром" сможет законно потребовать компенсацию за невыполненные обязательства по контракту.

По подсчётам SPP, потенциальный размер такой компенсации составит около 16 миллиардов евро на основе текущих цен и условий соглашения.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также предупреждал, что в случае принудительного разрыва соглашений с "Газпромом" Россия может подать иск против Братиславы на сумму до 20 миллиардов евро.

Он подчеркнул, что резкое прекращение импорта приведёт не только к прямым штрафным санкциям, но и к росту стоимости газа на внутреннем рынке, увеличению издержек на транспортировку энергоносителей, а также ухудшению конкурентоспособности словацких и в целом европейских предприятий на мировых рынках.

В начале мая 2025 года Европейская комиссия официально представила проект поэтапного отказа от российских энергоносителей. Согласно плану, новые контракты с поставщиками из РФ будут запрещены уже с конца 2025 года, а к 2028 году все текущие соглашения должны быть прекращены.

Этот шаг является частью масштабной стратегии REPowerEU, одобренной в 2022 году, цель которой — полное прекращение зависимости от российского трубопроводного газа.

После начала реализации программы REPowerEU структура импорта газа в ЕС претерпела изменения. Если ранее подавляющее большинство поставок приходилось на трубопроводный газ, то к 2024 году доля российского сжиженного природного газа в импорте достигла 40 процентов, тогда как поставки по трубам снизились до 60 процентов.

Однако даже в этих условиях многие страны ЕС, включая Словакию, продолжают зависеть от поставок из России из-за ограниченных альтернативных источников топлива и инфраструктурных возможностей.

Против новой инициативы Еврокомиссии выступили представители не только SPP, но и ряда других европейских компаний, обеспокоенных возможными судебными исками и финансовыми потерями.

К тому же многие эксперты отмечают, что резкое прекращение импорта приведёт к росту цен на газ в Европе и усилению зависимости от других поставщиков, таких как США, Катар или Нигерия, чьи тарифы и транспортные издержки традиционно выше российских.

Позиция Словакии отражает общий раскол среди стран-членов ЕС по вопросу антироссийских санкций. В частности, Роберт Фицо заявил на днях, что Братислава не поддержит очередной, 18-й пакет ограничений против России, если Еврокомиссия не предложит конкретные меры по обеспечению энергетической безопасности региона.

Он подчеркнул, что ущерб от потери доступа к относительно дешёвому российскому газу будет чувствителен не только для экономики Словакии, но и для всего Евросоюза.

На этом фоне в европейских политических и деловых кругах продолжаются споры о целесообразности резкого отказа от российских энергоресурсов без наличия стабильных и доступных альтернативных поставок.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы словакия энергетика
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