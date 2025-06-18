Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний

3:12 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Бизнес

Россия выиграла в арбитраже дела против украинских компаний, которые пытались арестовать имущество "Газпрома" за потери в результате СВО.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Окружной суд Гааги отказался взыскать активы "Газпрома" в Нидерландах в пользу украинской сельхозкомпании из Одессы. "Жнива" хотела взыскать убытки за потери в Запорожской и Херсонской областях (оставила России зерно в 18 элеваторах), согласно доктрине альтер эго. Альтер эго — это правовая норма, которая рассматривает компанию и её владельцев как одно и то же лицо. В данном случае "Газпром", в котором государство владеет контрольным пакетом акций, и Российская Федерация рассматривались в суде как единое целое.

Голландский суд, согласно порталу Global Arbitration Review, признал, что в этом случае на "Газпром" распространяется государственный иммунитет, который обычно защищает государства от судебных исков в судах других государств. Это решение препятствует исполнению решения украинского суда против "Газпрома" в Нидерландах, говорится в сообщении.

Это решение отличается от ранее принятых по подобным спорам. Так, в сентябре 2024 года тот же суд подтвердил ранее вынесенное решение украинского суда и постановил наложить арест на долю "Газпрома" в газодобывающей компании Wintershall Noordzee. Также был удовлетворён иск украинской компании "Славутич-Инвест".

Как пояснил Pravda.Ru адвокат, кандидат юридических наук, специалист по международному законодательству Сергей Кубанцев, "Газпром Интернешнл" после решения Запорожского суда по иску "Жнивы" подал на арбитраж, а по предыдущим делам предоставил дополнительные доказательства. По словам юриста, суд в Гааге решает коммерческие споры, а вооружённый конфликт выходит за рамки гражданского спора.

"Альтер эго подразумевает суверенитет государства, его иммунитет от гражданского преследования по коммерческим спорам, если действия государства были совершены в результате исполнения им публичной функции. А руководство вооружёнными силами и участие в вооружённом конфликте — это чисто публичная функция. Здесь нет коммерции", — сказал эксперт.

По его словам, арбитраж посчитал, что это дело находится вне его компетенции, и отказался его рассматривать. Поэтому "Газпром" получил иммунитет от ареста активов и по прежним делам тоже. Но это не означает, что они закрыты.

"Если украинцы найдут другой суд, который скажет: "Мы полномочны рассматривать эти споры", — то споры снова будут рассмотрены", — сказал Сергей Кубраков.

Тем не менее проблема кажется для Украины нерешаемой при таком прецеденте, если только не в рамках международного трибунала против РФ, что совершено нереально. Меморандум РФ, представленный в Стамбуле, по мирному урегулированию конфликта на Украине предусматривает "отказ от взаимных претензий в связи с нанесённым в боевых действиях ущербом".

Уточнения

Окружно́й суд Гаа́ги — один из одиннадцати окружных судебных органов (суд первой инстанции, трибунал (Rechtbank)) в судебной системе Нидерландов.



