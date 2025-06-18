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Олег Артюков

Финны потребовали срочно перекрыть экспорт лесной продукции из России в Японию

3:25
Экономика

В 2024 году объёмы поставок российских пиломатериалов на японский рынок выросли на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом. Дополнительно в первом квартале 2025 года этот показатель увеличился ещё на 13 процентов.

Деревообрабатывающий комбинат
Фото: commons.wikimedia.org by MatthiasKabel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деревообрабатывающий комбинат

Рост импорта древесины из России в Японию вызывает обеспокоенность у представителей финской лесопильной промышленности, поскольку это напрямую влияет на экспортные позиции Финляндии.

Финская ассоциация лесопильной промышленности выступила с требованием ограничить поставки российской древесины в Японию. В ассоциации подчёркивают, что на долю Финляндии приходится около 30 процентов всего японского импорта пиломатериалов, строганых досок и клееного бруса.

Однако в последние два года объёмы поставок из Финляндии на японский рынок значительно сократились. Если в 2022 году стоимость финского экспорта лесоматериалов в Японию составляла почти 600 млн евро, то в 2023 и 2024 годах этот показатель снизился вдвое — до 300 млн евро ежегодно.

В первом квартале 2025 года экспорт финских пиломатериалов в Японию продолжил падение — снижение составило ещё один процент.

Согласно данным внешней торговли Японии, в 2024 году почти 14 процентов всех импортируемых в страну пиломатериалов поступили из России.

Наша страна занимает одно из ведущих мест среди поставщиков древесины на японский рынок. Япония не присоединилась к ограничениям Евросоюза, продолжая активно закупать лесоматериалы российского производства.

Финская сторона настаивает на необходимости ужесточения политики в отношении российских поставок и в прошлом уже призывала Евросоюз оказать давление на Японию с целью ограничения импорта продукции из России, напоминает издание "Деловой Петербург".

По мнению финских промышленников, подобные меры могли бы помочь финским компаниям вернуть утраченную долю на японском рынке.

Финляндия традиционно экспортирует около 80 процентов всей произведённой лесопильной продукции, поставляя её более чем в 70 стран мира. Крупнейшими рынками за пределами Евросоюза остаются Египет, Саудовская Аравия и Япония.

Однако снижение спроса на финские пиломатериалы наблюдается не только в Японии, но и в Китае, где конкуренция с российскими поставщиками также обострилась. Финские компании пока не могут предложить более конкурентоспособные условия по цене и объёмам поставок.

Внутренний рынок Финляндии также переживает спад. Снижение спроса связано с уменьшением объёмов строительства деревянных домов — одной из ключевых сфер потребления пиломатериалов внутри страны.

Для финской лесной промышленности экспорт остаётся стратегически важным направлением, однако усиление позиций России на рынках Азии создаёт серьёзные вызовы для отрасли. Справиться с которыми в Финляндии рассчитывают путём запретов и ограничения конкуренции.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы япония экспорт финляндия
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