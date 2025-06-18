Мнение ЕС о потолке цен на российскую нефть не имеет большого значения

2:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский союз в ближайшее время вряд ли сможет реализовать идею снижения потолка цен на российскую нефть, несмотря на ранее озвученные предложения руководства Еврокомиссии.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Европейская комиссия

По информации издания Politico, ссылающегося на дипломатические источники в Брюсселе, главным препятствием для введения таких мер является позиция США, в частности, президента Дональда Трампа, который выступает против данной инициативы.

Мнение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Каи Каллас в этом вопросе не является решающим, отмечает издание. Это связано с тем, что окончательное согласование подобных ограничений возможно только при поддержке Вашингтона.

Без одобрения со стороны США Евросоюз не располагает необходимыми политическими и экономическими рычагами для полноценной реализации такого решения.

Ранее Урсула фон дер Ляйен объявила о планах включить в новый санкционный пакет против России ряд дополнительных ограничительных мер.

Среди них — запрет на использование повреждённых газопроводов "Северный поток", расширение списка санкционных банков и судов-танкеров, введение ограничений на импорт российской нефти странами ЕС, а также инициатива снизить предельную цену на российскую нефть с действующих 60 долларов за баррель до 45 долларов.

Идея ограничения цены на нефть была впервые реализована странами Группы семи и ЕС в декабре 2022 года как часть санкционной политики в ответ на действия России в Украине. Целью этих мер является снижение доходов России от экспорта углеводородов при сохранении стабильности мировых рынков энергоресурсов.

Однако на практике потолок в 60 долларов за баррель оказался малоэффективным, так как рыночная стоимость российской нефти сорта Urals в ряде периодов превышала установленный предел.

Вопрос о дальнейших ограничениях вызывает противоречия среди союзников по НАТО и Группы семи. США, в частности, опасаются, что слишком жёсткое снижение потолка цен может привести к дефициту на мировом рынке нефти и росту цен, что негативно отразится на глобальной экономике и внутреннем топливном рынке самих Соединённых Штатов.

Таким образом, пока сохраняется американское противодействие, возможность реализации предложенных Еврокомиссией мер остаётся маловероятной.