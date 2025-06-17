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Олег Артюков

Мировые центробанки сокращают запасы долларов

3:37
Экономика

Центральные банки по всему миру в 2025 году продолжат активно наращивать запасы золота, одновременно сокращая долю долларов США в резервах. Такие выводы содержатся в ежегодном исследовании Всемирного золотого совета, о результатах которого сообщила британское издание Financial Times.

Деньги
Фото: flickr.com by 401(К) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Деньги

Эксперты подчеркивают, что основной причиной устойчивого спроса на золото среди государственных финансовых институтов остаются геополитические риски, опасения введения новых санкций со стороны западных стран, а также сомнения относительно будущего статуса доллара США в качестве главной мировой резервной валюты.

Эти факторы способствуют тому, что золото рассматривается как стратегический актив, способный обеспечить защиту национальных резервов от возможных внешнеэкономических потрясений.

Согласно отчёту, 95 процентов опрошенных представителей центробанков считают, что в ближайшие 12 месяцев их страны продолжат увеличивать золотые запасы. Это рекордный показатель за всю историю аналогичных опросов с 2018 года.

Кроме того, три четверти респондентов ожидают, что доля доллара США в структуре международных резервов снизится в течение ближайших пяти лет.

На фоне продолжающегося спроса со стороны финансовых институтов цены на золото с начала 2024 года выросли примерно на 30 процентов.

За последние два года стоимость золота удвоилась, что отражает обострение глобальной финансовой нестабильности, повышение волатильности рынков капитала и рост спроса на традиционные активы-убежища, к которым относится драгоценный металл.

В апреле 2025 года цена золота достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 3500 долларов за тройскую унцию — это стало 28-м рекордом за последние годы.

Однако в июне стоимость металла несколько снизилась на фоне временного ослабления рыночной напряжённости. По данным на 16 июня, цена составила 3415 долларов за унцию, что на 0,5 процента ниже уровня предыдущих дней.

Специалисты отмечают, что золото сохраняет за собой роль стратегического актива для центробанков благодаря ряду преимуществ: устойчивости в периоды экономических кризисов, полной свободе от риска дефолта со стороны эмитента и способности защищать стоимость активов от инфляционного обесценивания.

Снижение цен на золото в середине июня связано с уменьшением глобальных опасений по поводу вероятности новых экономических шоков. Однако несмотря на коррекцию цен, стоимость золота остается вблизи своего исторического максимума, что указывает на сохраняющийся высокий интерес к металлу как к инструменту долгосрочной финансовой стабильности.

Дополнительно стоит отметить, что спрос на золото со стороны центральных банков достиг рекордных уровней: например, в 2022 и 2023 годах совокупные покупки составили более 1000 тонн ежегодно — таких объёмов не наблюдалось с 1960-х годов.

Ведущими покупателями остаются Китай, Индия, Турция и Россия, которые стремятся снизить зависимость своих валютных резервов от доллара США.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы золото финансы инвестиции
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