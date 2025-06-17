ET: среди владельцев танкеров растёт конкуренция за перевозку российской нефти

2:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние недели наблюдается снижение стоимости фрахта для российских нефтетанкеров, следующих из балтийских портов в Индию.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер

Эта тенденция, ставшая заметной в конце мая и начале июня, объясняется увеличением доступности судов на рынке, говорится в материале индийского издания The Economic Times.

Согласно данным участников рынка и аналитических агентств, стоимость доставки российской нефти, особенно марок Urals и ESPO, в индийские порты снизилась на по сравнению с предыдущими периодами. Это снижение обусловлено несколькими факторами.

На рынке появилось больше танкеров, готовых перевозить российскую нефть, что усиливает конкуренцию между судовладельцами.

Индийские и российские логистические компании, а также фрахтователи, продолжают совершенствовать маршруты и цепочки поставок, снижая операционные издержки.

Возможно, некоторое снижение воспринимаемых рисков, связанных с торговлей российской нефтью, также способствовало уменьшению ставок.

Несмотря на позитивные новости, аналитики выражают опасения по поводу влияния новых мер, рассматриваемых Евросоюзом.

Предложения Еврокомиссии включают, например, снижение потолка цен, ужесточение контроля за соблюдением санкций, дополнительные ограничения на страхование или финансирование.

Новые ограничения могут увеличить рисковые премии для судов, перевозящих российскую нефть, что приведет к росту стоимости фрахта.

Некоторые судовладельцы могут отказаться от транспортировки российской нефти из-за возросших рисков или усложнения требований комплаенса, что сократит количество доступных танкеров и поднимет цены.

Текущее снижение стоимости фрахта выгодно для индийских нефтеперерабатывающих заводов, позволяя им закупать российскую нефть по более конкурентным ценам.

Индийские импортёры и правительство внимательно следят за развитием событий в Европе, готовясь к возможным изменениям, которые могут повлиять на стабильность и стоимость поставок российской нефти в Индию.

Способность индийских компаний адаптироваться к новым условиям станет ключевым фактором в поддержании выгодного импорта.