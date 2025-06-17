В США спрогнозировали обвал цен на золото

4:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитическая группа Citi опубликовала прогноз по рынку драгоценных металлов, согласно которому во второй половине 2026 года ожидается снижение цен на золото до диапазона 2500-2700 долларов за тройскую унцию.

Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain золотые монеты

Эти ожидания связаны с возможным ослаблением инвестиционного спроса, улучшением перспектив глобального экономического роста и вероятным снижением процентных ставок Федеральной резервной системы США, сообщает Bloomberg.

Среди ключевых факторов, способных повлиять на котировки золота в долгосрочной перспективе, эксперты называют стабилизацию мировой экономики, поддержанную активизацией бюджетных стимулов в США и смягчением торговой политики администрации Дональда Трампа.

В Citi полагают, что даже небольшое восстановление доверия к мировому экономическому росту приведёт к сокращению инвестиционного интереса к золоту как защитному активу.

Также отмечается, что Федеральная резервная система, вероятно, откажется от текущей жёсткой монетарной политики в пользу более нейтральной, что создаст дополнительное давление на рынок золота.

В базовом сценарии развития событий, вероятность которого аналитики оценивают в 60 процентов, стоимость золота в ближайшем квартале продолжит консолидироваться выше уровня 3000 долларов за унцию, однако затем последует её постепенное снижение в обозначенный диапазон.

В случае реализации оптимистичного сценария, которому Citi придает 20 процентов вероятности, цены на золото могут обновить исторический максимум в третьем квартале 2025 года на фоне усиления геополитической напряжённости, тарифных рисков и опасений по поводу стагфляции в ведущих экономиках мира.

Пессимистический сценарий с аналогичной вероятностью (20 процентов) предусматривает существенное падение цен в результате ускоренного разрешения торговых споров и ослабления спроса на защитные активы. Аналитики допускают, что на фоне таких изменений инвесторы начнут активно выходить из позиций в золоте.

Отдельное внимание в отчёте уделено другим промышленным металлам. В Citi выразили уверенность в благоприятных перспективах для алюминия и меди. В их динамике эксперты видят прямую зависимость от восстановления мирового промышленного производства и общего инвестиционного климата.

Рост спроса на медь, например, поддерживается глобальной тенденцией к электрификации транспорта и увеличением производства аккумуляторов для электромобилей, а алюминий востребован в строительстве и авиакосмической промышленности.

Рынок золота в 2025 году демонстрировал высокую волатильность. В апреле стоимость драгоценного металла впервые в истории превысила отметку 3500 долларов за тройскую унцию. Причиной роста стали ослабление курса доллара США, критика политики ФРС со стороны президента Дональда Трампа, а также сохраняющиеся опасения относительно последствий торговых конфликтов.

Однако в последующие недели котировки золота скорректировались вниз, чему способствовало снижение напряжённости на валютных рынках. В мае цены вновь выросли до 3400 долларов за унцию после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

По оценкам Всемирного совета по золоту, интерес к золоту как к защитному активу сохраняется преимущественно со стороны центробанков развивающихся стран, наращивающих запасы в условиях нестабильности глобальных финансовых рынков.

Однако в случае стабилизации экономики США и Китая, этот спрос может также снизиться, что усилит давление на цены в долгосрочной перспективе.

Таким образом, прогноз Citi указывает на возможный разворот многолетнего "бычьего" тренда на рынке золота, при этом потенциальный рост промышленных металлов отражает ожидания восстановления глобального экономического цикла.