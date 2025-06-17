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Олег Артюков

В США спрогнозировали обвал цен на золото

4:16
Экономика

Аналитическая группа Citi опубликовала прогноз по рынку драгоценных металлов, согласно которому во второй половине 2026 года ожидается снижение цен на золото до диапазона 2500-2700 долларов за тройскую унцию.

золотые монеты
Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain
золотые монеты

Эти ожидания связаны с возможным ослаблением инвестиционного спроса, улучшением перспектив глобального экономического роста и вероятным снижением процентных ставок Федеральной резервной системы США, сообщает Bloomberg.

Среди ключевых факторов, способных повлиять на котировки золота в долгосрочной перспективе, эксперты называют стабилизацию мировой экономики, поддержанную активизацией бюджетных стимулов в США и смягчением торговой политики администрации Дональда Трампа.

В Citi полагают, что даже небольшое восстановление доверия к мировому экономическому росту приведёт к сокращению инвестиционного интереса к золоту как защитному активу.

Также отмечается, что Федеральная резервная система, вероятно, откажется от текущей жёсткой монетарной политики в пользу более нейтральной, что создаст дополнительное давление на рынок золота.

В базовом сценарии развития событий, вероятность которого аналитики оценивают в 60 процентов, стоимость золота в ближайшем квартале продолжит консолидироваться выше уровня 3000 долларов за унцию, однако затем последует её постепенное снижение в обозначенный диапазон.

В случае реализации оптимистичного сценария, которому Citi придает 20 процентов вероятности, цены на золото могут обновить исторический максимум в третьем квартале 2025 года на фоне усиления геополитической напряжённости, тарифных рисков и опасений по поводу стагфляции в ведущих экономиках мира.

Пессимистический сценарий с аналогичной вероятностью (20 процентов) предусматривает существенное падение цен в результате ускоренного разрешения торговых споров и ослабления спроса на защитные активы. Аналитики допускают, что на фоне таких изменений инвесторы начнут активно выходить из позиций в золоте.

Отдельное внимание в отчёте уделено другим промышленным металлам. В Citi выразили уверенность в благоприятных перспективах для алюминия и меди. В их динамике эксперты видят прямую зависимость от восстановления мирового промышленного производства и общего инвестиционного климата.

Рост спроса на медь, например, поддерживается глобальной тенденцией к электрификации транспорта и увеличением производства аккумуляторов для электромобилей, а алюминий востребован в строительстве и авиакосмической промышленности.

Рынок золота в 2025 году демонстрировал высокую волатильность. В апреле стоимость драгоценного металла впервые в истории превысила отметку 3500 долларов за тройскую унцию. Причиной роста стали ослабление курса доллара США, критика политики ФРС со стороны президента Дональда Трампа, а также сохраняющиеся опасения относительно последствий торговых конфликтов.

Однако в последующие недели котировки золота скорректировались вниз, чему способствовало снижение напряжённости на валютных рынках. В мае цены вновь выросли до 3400 долларов за унцию после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

По оценкам Всемирного совета по золоту, интерес к золоту как к защитному активу сохраняется преимущественно со стороны центробанков развивающихся стран, наращивающих запасы в условиях нестабильности глобальных финансовых рынков.

Однако в случае стабилизации экономики США и Китая, этот спрос может также снизиться, что усилит давление на цены в долгосрочной перспективе.

Таким образом, прогноз Citi указывает на возможный разворот многолетнего "бычьего" тренда на рынке золота, при этом потенциальный рост промышленных металлов отражает ожидания восстановления глобального экономического цикла.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы золото прогноз инвестиции
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