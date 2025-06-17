Экспорт России значительно вырос на фоне западных санкций

3:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экспорт России значительно увеличился, несмотря на волну санкций, введенных западными странами. Это свидетельствует о том, что санкции не смогли серьёзно подорвать российскую экономику.

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В докладе, опубликованном на прошедшей неделе, Немецкий экономический институт констатировал, что несмотря на все усилия Европы, финансовые резервы России не исчерпаны, говорится в материале вьетнамского издания Laodong.

В докладе также отмечается, что Россия "ловко использует лазейки в системе санкций для расширения своих финансовых ресурсов". Это подтверждается тем фактом, что экспорт России 20 крупнейшим торговым партнерам в 2024 году увеличился на 18 процентов по сравнению с 2021 годом. По оценкам экспертов Немецкого экономического института, это увеличение эквивалентно примерно 330 млрд долларов стоимости товаров.

Предварительные данные за 2025 год также показывают, что ситуация практически не изменилась, добавляется в докладе. Согласно анализу, Китай, Индия, Турция и Бразилия являются основными импортёрами российских товаров, главным образом нефти, газа и другого сырья.

Рост экспорта обусловлен несколькими факторами. Россия успешно перенаправила свой экспорт из стран Запада в Азию, Африку и Латинскую Америку, в частности, значительно увеличились поставки нефти и газа в Китай и Индию. Эти страны проявляют большой интерес к российским энергоресурсам, а также к сельскохозяйственной продукции, удобрениям и металлам.

Например, Россия является одним из крупнейших мировых экспортёров зерна, а также ключевым поставщиком удобрений, что имеет критическое значение для глобальной продовольственной безопасности. Высокие мировые цены на нефть, газ и другие сырьевые товары сыграли значительную роль в увеличении доходов России от экспорта.

Кроме того, Россия активно продвигает расчёты в национальных валютах с торговыми партнёрами, что помогает ей обходить ограничения, связанные с использованием доллара и евро. Создание альтернативных платёжных систем и использование валют, таких как юань, рупия, а также расширение торговли через бартерные схемы, способствуют устойчивости российского экспорта.

Правительство России также приняло ряд мер для поддержки отечественных экспортёров, включая субсидии, льготное кредитование и помощь в поиске новых рынков сбыта. Развитие логистических маршрутов, включая Северный морской путь и новые железнодорожные коридоры в Азию, также играет важную роль в облегчении и удешевлении экспортных операций.

Несмотря на сохраняющееся давление со стороны Запада, Россия продолжает адаптироваться к новым условиям и находить способы развивать свою экономику. Увеличение экспорта является ярким подтверждением устойчивости российской экономики перед лицом внешних вызовов.

Ожидается, что Россия продолжит укреплять свои торговые связи с незападными странами и диверсифицировать свою экономику, чтобы снизить зависимость от экспорта сырья.

В долгосрочной перспективе Россия стремится увеличить долю экспорта высокотехнологичной продукции и продукции с добавленной стоимостью, чтобы уменьшить зависимость от сырьевого сектора и повысить устойчивость своей экономики к колебаниям мировых цен на сырьё.