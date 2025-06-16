Венгрия и Словакия заблокировали план ЕК по отказу от российских нефти и газа

3:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Венгрия и Словакия выступили против инициативы Еврокомиссии, которая предполагала ускоренный отказ Евросоюза от импорта российских энергоносителей.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Европейская комиссия

Обе страны заблокировали на заседании совета министров энергетики ЕС в Люксембурге проект решения, в котором выражалась поддержка дальнейших шагов Еврокомиссии в рамках плана по сокращению зависимости от российских нефти, газа и угля.

Данный план активно продвигается председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен при поддержке украинского руководства, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия и Словакия считают предложенные меры преждевременными и потенциально наносящими ущерб их национальным интересам.

Сийярто отметил, что стратегия Брюсселя отражает в первую очередь политику поддержки Киева, а не интересы стран-членов ЕС в энергетической сфере.

По мнению Будапешта, Еврокомиссия игнорирует потребности государств, сильно зависящих от российских энергоресурсов, таких как Венгрия и Словакия.

Венгрия, получающая более 80 процентов потребляемой нефти и газа из России, традиционно выступает против жёстких энергетических санкций против Москвы, опасаясь последствий для собственной экономики и социальной стабильности.

Словакия, значительную часть своих энергоресурсов также импортирующая из России, поддержала позицию Будапешта, аргументируя это необходимостью сохранить доступ к дешёвым источникам топлива в условиях отсутствия адекватных альтернативных поставок.

Несмотря на вето Будапешта и Братиславы, Еврокомиссия заявила о намерении продвигать план по сокращению импорта российских энергоресурсов.

ЕС с начала 2022 года принял несколько санкционных пакетов, включая запрет на поставки российской угля и частичный эмбарго на нефть. Однако газ до сих пор остаётся предметом острых дискуссий — многие страны Центральной и Восточной Европы зависят от российских поставок, а инфраструктурные возможности для замещения российских ресурсов (например, через сжиженный природный газ или альтернативные трубопроводы) пока ограничены.

Кроме того, Венгрия ранее уже добивалась исключений из нефтяного эмбарго ЕС, ссылаясь на отсутствие морских терминалов для альтернативных поставок и высокие затраты на переориентацию энергетических потоков. Будапешт также заключил долгосрочные контракты с российским "Газпромом" на поставку газа до 2036 года.

Таким образом, противостояние по этому вопросу в ЕС, по оценкам аналитиков, может затянуться на месяцы или даже годы, поскольку консенсус всех стран-членов необходим для принятия ключевых решений в энергетической политике.