Росатом выиграл тендер на АЭС в Казахстане. Это красиво, но ему надо больше строить в России

3:38 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Энергетика

"Росатом" красиво выиграл тендер на строительство первой АЭС в Казахстане. Но компании следует обратить большее внимание на строительство АЭС в России.

Фото: CPI BalNpp(The Centre of the Public Information Balakovo NPP by Фото из архива Балаковской АЭС, компьютерная обработка — Александр Ситенький (Alexander Seetenky), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Строительство ядерного реактора

"Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, сообщило Агентство по атомной энергии Казахстана (ААЭК). Его предложение признано "наиболее оптимальным и выгодным". "Росатом" выиграл у китайской China National Nuclear Corporation (CNNC), французской Électricité de France и корейской Korea Hydro & Nuclear Power.

Некоторые российские источники сообщают, что Россия выделит кредит Казахстану и якобы заручилась поддержкой CNNC для создания упомянутого международного консорциума.

Сразу возникает вопрос, а для чего нужен консорциум, не проще ли было Астане положиться на "Росатом" полностью?

Специалист по атомной энергетике, директор АНО "Атоминфо-Центр" Александр Уваров в интервью Pravda.Ru предположил (сам Казахстан не поясняет), что имеется в виду "обычная практика при строительстве АЭС" с наличием генподрядчика, который отвечает за весь проект и предоставляет основную реакторную технологию, и субподрядчиков, которые поставляют неядерное оборудование. Например, в Китай "Росатом" поставляет реакторные установки и ядерное топливо, а сам Китай — турбины, электрооборудование, строителей и строительные материалы.

Александр Уваров предположил, что "Росатом" также может пригласить некую зарубежную компанию, чтобы та поучаствовала в разработке автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Эксперт отметил, что "Росатом" "весьма неплохо" работает вместе с казахстанской национальной компанией "Казатомпром" по добыче урана, а со строительством АЭС выводит сотрудничество на следующий уровень. По мнению специалиста, это "гораздо важнее" для Казахстана, чем для РФ.

"Казахстану действительно нужна АЭС, так как присутствует дефицит электроэнергии и много станций работают на угле. А уголь — это парниковые выбросы, изменение климата и т. д., что сегодня не приветствуется".

Александр Уваров подчеркнул, что большой портфель заказов "Росатома" за границей — это "красиво звучит, поддерживает компетенции, но в первую очередь строить надо для своих". Особенно на развивающихся Дальнем Востоке, в Сибири и на дефицитном юге, где в прошлом году был блэкаут в самую жару.

"Для нас новая АЭС за границей — это признание наших технологий, укрепление дружеских партнёрских отношений между российскими и казахстанскими атомщиками и т. д. и т. п., но мы должны главным образом заниматься своими территориями", — отметил эксперт.

В Казахстане велась сильная антироссийская кампания, призывающая отказаться от проекта "Росатома" в пользу любых других компаний. Главный аргумент — Россия под санкциями. Доминирующее положение РФ в этой отрасли очень не нравится Западу, но санкции на "Росатом" всё время откладываются, так как заменить его услуги, в том числе по обогащению урана, там не могут. АЭС в Казахстане планируется возвести к 2035 году в посёлке Улкен Алма-Атинской области, а стоимость проекта оценивается в 11,2 млрд долларов.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — Госкорпорация «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.



А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).

