Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Росатом выиграл тендер на АЭС в Казахстане. Это красиво, но ему надо больше строить в России

3:38
Экономика » Производство » Энергетика

"Росатом" красиво выиграл тендер на строительство первой АЭС в Казахстане. Но компании следует обратить большее внимание на строительство АЭС в России.

Строительство ядерного реактора
Фото: CPI BalNpp(The Centre of the Public Information Balakovo NPP by Фото из архива Балаковской АЭС, компьютерная обработка — Александр Ситенький (Alexander Seetenky), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Строительство ядерного реактора

"Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, сообщило Агентство по атомной энергии Казахстана (ААЭК). Его предложение признано "наиболее оптимальным и выгодным". "Росатом" выиграл у китайской China National Nuclear Corporation (CNNC), французской Électricité de France и корейской Korea Hydro & Nuclear Power.

Некоторые российские источники сообщают, что Россия выделит кредит Казахстану и якобы заручилась поддержкой CNNC для создания упомянутого международного консорциума.

Сразу возникает вопрос, а для чего нужен консорциум, не проще ли было Астане положиться на "Росатом" полностью?

Специалист по атомной энергетике, директор АНО "Атоминфо-Центр" Александр Уваров в интервью Pravda.Ru предположил (сам Казахстан не поясняет), что имеется в виду "обычная практика при строительстве АЭС" с наличием генподрядчика, который отвечает за весь проект и предоставляет основную реакторную технологию, и субподрядчиков, которые поставляют неядерное оборудование. Например, в Китай "Росатом" поставляет реакторные установки и ядерное топливо, а сам Китай — турбины, электрооборудование, строителей и строительные материалы.

Александр Уваров предположил, что "Росатом" также может пригласить некую зарубежную компанию, чтобы та поучаствовала в разработке автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Эксперт отметил, что "Росатом" "весьма неплохо" работает вместе с казахстанской национальной компанией "Казатомпром" по добыче урана, а со строительством АЭС выводит сотрудничество на следующий уровень. По мнению специалиста, это "гораздо важнее" для Казахстана, чем для РФ.

"Казахстану действительно нужна АЭС, так как присутствует дефицит электроэнергии и много станций работают на угле. А уголь — это парниковые выбросы, изменение климата и т. д., что сегодня не приветствуется".

Александр Уваров подчеркнул, что большой портфель заказов "Росатома" за границей — это "красиво звучит, поддерживает компетенции, но в первую очередь строить надо для своих". Особенно на развивающихся Дальнем Востоке, в Сибири и на дефицитном юге, где в прошлом году был блэкаут в самую жару.

"Для нас новая АЭС за границей — это признание наших технологий, укрепление дружеских партнёрских отношений между российскими и казахстанскими атомщиками и т. д. и т. п., но мы должны главным образом заниматься своими территориями", — отметил эксперт.

В Казахстане велась сильная антироссийская кампания, призывающая отказаться от проекта "Росатома" в пользу любых других компаний. Главный аргумент — Россия под санкциями. Доминирующее положение РФ в этой отрасли очень не нравится Западу, но санкции на "Росатом" всё время откладываются, так как заменить его услуги, в том числе по обогащению урана, там не могут. АЭС в Казахстане планируется возвести к 2035 году в посёлке Улкен Алма-Атинской области, а стоимость проекта оценивается в 11,2 млрд долларов.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — Госкорпорация «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы росатом казахстан
Новости Все >
Хочешь максимум пенсии — зарабатывай 230 тысяч: названа формула идеального дохода
Дроны стали неуловимыми: Россия меняет тактику ударов и выводит ПВО врага из строя
Без карты спасения машину не купить: в России вводят новый автозапрет
США отворачиваются: Украина лишилась самого сильного союзника на фоне военного кризиса
С 1 сентября концессионеров заставят платить по счетам: водоснабжение и тепло под контролем
Россияне отвернулись от банкоматов: снятие наличных упало до минимума за 14 лет
Пошлины, угрозы и редкоземельные металлы: США и Китай лишь притормозили торговую войну
Наталья Фриске почтила память сестры на могиле Жанны Фриске
Банковский апокалипсис: как кибератака способна остановить миллионы платежей
Похудение без страданий: что нашли в мозге мышей
Сейчас читают
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Недвижимость
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке Аудио 
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Еда и рецепты
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение Аудио 
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Садоводство, цветоводство
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Россия получает реальный шанс сломить сопротивление ВСУ и завершить СВО Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Последние материалы
Мясо, специи и немного магии — вот как рождается настоящая домашняя колбаса
Пушистый конфликт в доме: кого лучше брать — кота или кошку
Пять лет забвения: как семья планирует вернуть устричный бизнес на мировой уровень
Когда поливать томаты — утром или вечером? Ответ не такой очевидный
Венгрия и Словакия заблокировали план ЕК по отказу от российских нефти и газа
От лобстеров до чипсов: как питание Прохора Шаляпина привело его в больницу
Компьютер с наноматериалами: как создается электроника будущего
Фрукты под подозрением: сколько можно съесть, чтобы не навредить себе
Стекло в духовке грязное? Этот трюк заставит его сиять без разбора
Самая счастливая жена: Аврору Кибу заподозрили в попытках скрыть разрыв с Григорием Лепсом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.