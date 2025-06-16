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Олег Артюков

Европа хочет отказаться от российского урана, хотя проблем хватает

3:19
Экономика

Еврокомиссия к 2030 году намерена полностью прекратить закупки ядерного топлива из России. Такие планы обсуждаются в рамках стратегии энергетической безопасности Евросоюза, как это называют евробюрократы.

АЭС Темелин
Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
АЭС Темелин

Одной из причин такого решения стала необходимость политической и экономической диверсификации поставок топлива для атомных электростанций.

По оценкам источников британского издания Financial Times, для перестройки цепочек поставок потребуется около 241 млрд евро инвестиций. Эти средства предполагается направить на развитие инфраструктуры по добыче, переработке и обогащению урана, а также на создание новых мощностей по утилизации и переработке отработанного ядерного топлива.

В настоящее время значительная часть урана, используемого в атомной энергетике стран ЕС, поступает из Казахстана, Канады и Нигера. Казахстан — мировой лидер по добыче урана, на его долю в 2023 году приходилось более 40 процентов мировой добычи.

Канада занимает второе место с долей около 15 процентов, тогда как Нигер входит в десятку крупнейших производителей.

Однако ситуация в Нигере остается нестабильной: в 2023 году ЕС временно приостановил некоторые программы сотрудничества.

Политическая неопределённость и риски в регионе увеличивают стоимость поставок, что негативно сказывается на стабильности и предсказуемости поставок для европейских атомных станций.

Кроме вопросов поставок сырья, остро стоит задача переработки и утилизации отработанного ядерного топлива. На данный момент лидером в этой области остаётся российская госкорпорация "Росатом", обладающая уникальными технологиями замкнутого ядерного цикла и переработки радиоактивных отходов.

Европейским странам предстоит создать собственные конкурентоспособные мощности, которые смогут заменить услуги российского поставщика. Однако в настоящий момент инвестиции в эту сферу запаздывают, а разработка и внедрение таких технологий требует времени и значительных ресурсов.

Эти меры предпринимаются на фоне возросшего интереса ЕС к атомной энергетике как к источнику низкоуглеродной электроэнергии. В странах Евросоюза функционирует 101 ядерный реактор, из которых 19 представляют собой советские реакторы типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы), в основном расположенные в странах Восточной и Центральной Европы.

Для этих установок традиционно использовалось российское топливо, однако в последние годы началась его постепенная замена на продукцию западных производителей, таких как Westinghouse.

ЕС рассматривает атомную энергетику как ключевой элемент перехода к углеродно-нейтральной экономике к 2050 году. Однако реализация этих планов требует масштабных реформ в области ядерной инфраструктуры, научных разработок и международного сотрудничества. И вовсе не факт, что Евросоюзу во всём этом будет сопутствовать успех.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз казахстан энергетика инвестиции
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