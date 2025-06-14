США против снижения потолка цен на российскую нефть

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

США выступают против инициативы стран Группы семи по снижению предельной цены на российскую нефть.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Нефтяная скважина

Европейские государства надеялись, что на предстоящем саммите G7 в Канаде удастся добиться согласования данного вопроса, однако позиция Вашингтона может сорвать эти планы, сообщает агентство Bloomberg.

По имеющимся данным, Евросоюз и Великобритания рассматривают возможность самостоятельно снизить потолок цен на нефть из России, однако без участия Соединённых Штатов подобная мера будет иметь ограниченный эффект.

Консолидированное решение всех участников G7 позволило бы усилить давление на российский нефтяной экспорт, но единое мнение по этому вопросу пока отсутствует.

Несмотря на то что окончательное решение со стороны США ещё официально не принято, на данный момент нет признаков готовности Вашингтона изменить свою позицию.

Ранее Еврокомиссия предложила снизить потолок цен на российскую нефть с действующего уровня 60 до 45 долларов за баррель. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчёркивала, что ЕС намерен координировать эту инициативу со всеми странами Группы семи для достижения наибольшего эффекта.

Ограничительные меры в отношении российского нефтяного экспорта действуют с декабря 2022 года, когда Евросоюз ввёл эмбарго на морские поставки нефти из России.

Страны G7, ЕС и Австралия установили предельную цену на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель для всех поставок, осуществляемых морским транспортом при использовании западных страховых и финансовых услуг. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения были распространены и на российские нефтепродукты.

Вашингтон выражает опасения, что дальнейшее ужесточение ограничений может привести к росту мировых цен на нефть, что негативно скажется на глобальных рынках и спровоцирует инфляционные риски, в том числе для американской экономики. Именно это соображение, по мнению аналитиков, является причиной осторожного подхода США к идее пересмотра ценового потолка.

Отметим, что согласно указу президента России Владимира Путина, российским компаниям запрещено поставлять нефть и нефтепродукты частным и юридическим лицам, которые поддерживают ограничение цены.