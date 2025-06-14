Росатом построит первую АЭС в Казахстане

3:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская компания "Росатом" была выбрана лидером международного консорциума, который займётся строительством первой атомной электростанции на территории Казахстана. Об этом сообщили в агентстве страны по атомной энергии, признав предложения российской стороны наиболее оптимальным среди представленных.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Казахстана

Межведомственная комиссия пришла к выводу о том, что именно проект "Росатома" является самым выгодным и соответствующим потребностям Казахстана в сфере строительства АЭС. В связи с этим российская госкорпорация получила статус лидирующей компании в международном консорциуме, который будет реализовывать данный проект.

Дополнительно было отмечено, что по предложению "Росатома" начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования со стороны Российской Федерации.

Согласно информации агентства, в список потенциальных поставщиков оборудования и технологий для строительства АЭС вошли также китайская корпорация CNNC, занявшая второе место, французская EDF и южнокорейская KHNP. При этом в агентстве подчеркнули, что работа с зарубежными партнёрами по созданию эффективного международного консорциума продолжится.

В Казахстане 6 октября 2024 года прошёл референдум, на котором рассматривался вопрос о возможности строительства атомной электростанции в стране. По его итогам 71,12% избирателей поддержали идею сооружения АЭС (при явке 63,66%). В результате проведённых министерством энергетики исследований наиболее предпочтительным местом для размещения станции была определена территория вблизи озера Балхаш, расположенная в Алма-Атинской области.

По информации агентства по атомной энергии Казахстана, лучшие предложения по проекту строительства первой АЭС в стране представили "Росатом" и китайская CNNC. В то время как российская компания определена лидером для строительства первой станции, китайская корпорация будет возглавлять консорциум при реализации проекта ещё одной атомной электростанции в Казахстане.

В ведомстве также подчеркнули, что все участники шорт-листа прошли процедуру предварительной квалификации и обладают уникальными технологиями в области атомной энергетики. Однако объективно наиболее выгодными и проработанными были признаны предложения компаний из России и Китая.

Выбор поставщиков ядерных технологий осуществлялся посредством открытого и конкурентного диалога. В его рамках представители Казахстана проводили переговоры с руководством участвующих компаний и осуществляли визиты на их производственные объекты.

Казахстанская делегация ознакомилась, в частности, с работой Ленинградской АЭС-2 в России, а также посетила соответствующие предприятия в Китае, Южной Корее и Франции.

Все участники предоставили расчёты ориентировочной стоимости строительства, сроки реализации проекта, предложенные модели финансирования, варианты локализации оборудования, планы по подготовке кадров, предложения по сотрудничеству в области ядерно-топливного цикла, а также информацию о выполнении социальных обязательств.