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Олег Артюков

ЕЦБ: доллар продолжает терять глобальную востребованность

3:41
Экономика

По данным отчёта Европейского центрального банка (ЕЦБ), доля доллара США в мировой финансовой системе продолжает снижаться. Однако европейская валюта пока не смогла извлечь из этого ощутимых преимуществ.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

Несмотря на некоторое укрепление позиций евро, он не стал полноценной альтернативой американской валюте на глобальном уровне.

В 2024 году доля доллара в мировых валютных резервах снизилась на два процентных пункта, составив 58 процентов. Это продолжение десятилетней тенденции, в ходе которой доля доллара уменьшилась в общей сложности на десять процентных пунктов.

Основными бенефициарами этого снижения стали японская иена и канадский доллар, а не евро, как могли бы ожидать некоторые эксперты. По информации ЕЦБ, доля евро стабильно держится на уровне ниже 20 процентов, несмотря на регулярные колебания курса.

Причиной снижения доли доллара стало ухудшение доверия со стороны глобальных инвесторов, обеспокоенных нестабильностью экономической политики Соединённых Штатов, включая рост государственного долга, частые изменения монетарной политики Федеральной резервной системы и усиливающиеся торгово-геополитические риски.

Всё это заставило многие центральные банки пересмотреть структуру своих резервов.

Согласно опросам, проведённым ЕЦБ среди мировых финансовых институтов, около двух третей центробанков в 2024 году увеличили инвестиции в золото в качестве средства диверсификации валютных резервов.

Около 40 процентов респондентов отметили, что основной целью увеличения золотых резервов является защита от геополитических рисков, включая нестабильность в мировой политике и угрозы экономических санкций.

Совокупная доля золота в мировых резервах достигла 20 процентов, что впервые превысило долю евро, оцениваемую в 16 процентов. Таким образом, золото стало второй по значимости составляющей международных резервов после доллара США.

В то же время появились некоторые признаки возможного укрепления позиций евро. С апреля 2024 года фиксируется парадоксальное расхождение — доходность американских облигаций выросла, но курс доллара по отношению к евро снизился.

Обычно подобная ситуация считается редкой, поскольку рост доходности гособлигаций США традиционно поддерживает курс доллара. Экономисты объясняют это растущими сомнениями инвесторов в будущем доминировании доллара на мировом валютном рынке.

Несмотря на это, специалисты отмечают, что у еврозоны сохраняются серьёзные структурные проблемы, мешающие укреплению евро как глобальной резервной валюты.

Главным препятствием остаётся отсутствие единого долгового рынка. Долговые обязательства стран еврозоны по-прежнему выпускаются каждым государством отдельно, что ведёт к фрагментации рынка и снижению его ликвидности.

Кроме того, еврозоне недостаёт универсальных, высоконадежных и масштабных финансовых инструментов, аналогичных американским казначейским облигациям, которые служат эталонными активами для мировых инвесторов.

Эксперты подчёркивают, что без устранения этих системных недостатков евро вряд ли сможет стать полноценной альтернативой доллару США в ближайшей перспективе, несмотря на ослабление позиций последнего.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы финансы
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