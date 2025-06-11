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Олег Артюков

Россия установила мировой рекорд по поставкам зерна в Египет

2:23
Экономика

По итогам 2024 года Россия закрепила за собой статус крупнейшего поставщика зерна в Египет, экспортировав в эту страну более десяти миллионов тонн пшеницы.

Трактор собирает урожай пшеницы на сельскохозяйственном поле
Фото: unsplash.com by meriç tuna, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Трактор собирает урожай пшеницы на сельскохозяйственном поле

Этот объём стал рекордным — ни одно другое государство мира не импортировало за аналогичный период столь значительное количество российского зерна, сообщил ТАСС посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

Кроме того, для самой России это также крупнейшая партия поставок пшеницы в адрес одного иностранного покупателя за всю историю экспорта.

Египет традиционно является одним из крупнейших мировых импортёров зерна ввиду высокой зависимости внутреннего рынка от внешних поставок для обеспечения потребностей населения.

Российская пшеница занимает в этой стране значительное место в структуре импорта и широко используется в производстве хлебобулочных изделий — одном из ключевых компонентов повседневного рациона египтян.

Россия в последние годы стабильно входит в тройку мировых лидеров по объёму экспорта пшеницы, наряду с такими странами, как США и Канада.

В структуре российского зернового экспорта Египет является приоритетным направлением благодаря долгосрочным контрактам, выгодной логистике через Черноморский регион, а также соответствию российской продукции требованиям египетского рынка.

Помимо Египта, ключевыми рынками сбыта для российской пшеницы остаются Турция, Иран, Саудовская Аравия, Бангладеш и Алжир.

Стратегия развития экспорта российского зерна предусматривает дальнейшее расширение присутствия на рынках Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки, а также Юго-Восточной Азии, где сохраняется высокий спрос на продовольственное зерно.

В условиях мировой продовольственной нестабильности Россия стремится укрепить свои позиции как надёжный поставщик агропромышленной продукции, обеспечивая продовольственную безопасность ряда стран-партнёров.

Перспективным направлением для экспорта остаются также Индия и Китай, однако их рынки пока в меньшей степени открыты для крупномасштабных поставок российской пшеницы ввиду внутренних стандартов и квотирования импортных объёмов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы египет пшеница экспорт сельское хозяйство
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