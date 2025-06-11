Индия потребовала от ЕС не навязывать свои правила другим странам

2:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выступил с критикой попыток Евросоюза навязывать свои стандарты другим странам.

Фото: commons.wikimedia.org by Pogaface, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Индии

В интервью изданию Euractiv глава индийского внешнеполитического ведомства отметил, что, хотя ЕС заявляет о стремлении стать частью многополярного мира, на деле он стремится распространять собственные нормы и правила на другие государства, в частности в таких сферах, как экология и устойчивое развитие.

"Идея о том, что одна часть мира будет определять стандарты для всех остальных — это то, против чего мы принципиально возражаем", — подчеркнул Джайшанкар.

По его словам, Индия заинтересована в равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве с различными странами и интеграционными объединениями, но отвергает модель, в которой внешние игроки диктуют условия экономической, социальной или экологической политики.

Несмотря на эти разногласия в подходах, отношения между Индией и ЕС активно развиваются. В 2024 году объём двусторонней торговли между Индией и странами ЕС превысил 120 млрд евро, что делает ЕС одним из крупнейших торговых партнеров Индии.

Основными статьями индийского экспорта в ЕС являются фармацевтическая продукция, текстиль, химикаты, а также информационные технологии и услуги. В свою очередь, ЕС поставляет в Индию машины, оборудование, транспортные средства и продукцию химической промышленности.

Кроме того, в последние годы активно обсуждается возможность заключения всеобъемлющего торгового соглашения между Индией и ЕС, которое должно устранить ряд тарифных и нетарифных барьеров, способствуя дальнейшему росту товарооборота и инвестиционного сотрудничества.

Параллельно Индия развивает тесные экономические связи с Россией. В 2024 году объём торговли между двумя странами достиг рекордных 70 млрд долларов США.

Особенно заметным стал рост импорта российской нефти — с начала 2022 года Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, что позволило Москве частично компенсировать потери на европейском рынке.

Также обе страны активно развивают сотрудничество в сфере энергетики, включая строительство атомных электростанций в Индии при участии госкорпорации "Росатом".

Таким образом, несмотря на идеологические расхождения в отношении подходов к международным стандартам, Индия сохраняет многовекторную внешнеэкономическую политику, развивая отношения как с Европейским союзом, так и с Россией, стремясь извлечь максимальную выгоду из сотрудничества с обоими партнёрами.