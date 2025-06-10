Индия не собирается отказываться от импорта нефти из России

2:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия планирует увеличить объёмы закупок нефти у стран, не входящих в альянс ОПЕК+, что связано с курсом на диверсификацию источников энергоресурсов.

Фото: forbesindia.com by Reliance Industries, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Индийский НПЗ

Однако долгосрочные контракты с поставщиками сырья из стран Ближнего Востока останутся в силе — это обусловлено стремлением Индии обеспечить стабильность и надежность нефтяных поставок.

Как отмечает Федерация индийских нефтепереработчиков, ближневосточная нефть, в частности из Кувейта и Ирака, по-прежнему составляет основу энергетической безопасности страны.

На эти два государства приходится значительная доля импорта — они вместе с Россией обеспечивают до 80 процентов потребностей индийской экономики в углеводородах.

В дополнение к этому правительство Индии ведет работу по наращиванию стратегических запасов нефти. В стране продолжается строительство новых нефтехранилищ, а также специализированных нефтеналивных судов, что позволит повысить энергетическую независимость и создать дополнительные страховые запасы на случай рыночных потрясений или перебоев с поставками.

Российская нефть занимает важное место в структуре импорта, и индийские нефтепереработчики продолжают активно закупать сырье из России, особенно с учётом привлекательных ценовых условий, сложившихся после введения западных санкций против Москвы. В 2023–2024 годах РФ стала одним из крупнейших поставщиков нефти в Индию, обогнав традиционных ближневосточных партнеров.

В то же время Индия нацелена на увеличение объемов поставок нефти из стран Западного полушария, в том числе из США и Гайаны. В последние годы Гайана активно наращивает добычу нефти на месторождениях у побережья Атлантического океана, что привлекло внимание азиатских покупателей.

Поставки из США также рассматриваются как способ повысить диверсификацию и снизить зависимость от традиционных поставщиков, особенно в условиях глобальной нестабильности на рынке энергоносителей.

Эксперты отмечают, что стратегия Индии соответствует долгосрочной политике энергетической безопасности страны, предусматривающей расширение числа торговых партнеров, создание резервных мощностей для хранения нефти и развитие собственного нефтяного флота.

В ближайшие годы Индия планирует увеличить вместимость своих стратегических резервуаров с текущих 5,33 млн тонн до 11 млн тонн, что эквивалентно примерно 90 дням импорта нефти. Эта мера призвана защитить экономику от возможных внешних шоков, таких как резкие скачки цен на нефть или перебои в поставках из конфликтных регионов.