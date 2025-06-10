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Любовь Степушова

Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

У Пекина есть козырная карта на руках в переговорах с США в торговой войне — он контролирует рынок редкоземельных металлов.

Редкоземельный металл самарий
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by http://images-of-elements.com/samarium.php, https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/
Редкоземельный металл самарий

Си решил дать отпор Трампу, имея на руках козырную карту

В Лондоне второй день продолжаются переговоры между КНР и США по смягчению торговых войн. Диспозиция перед переговорами была такая: при взаимных тарифах в 145% Китай ограничил поставки редких металлов и магнитов, которые необходимы для производства автомобилей, ракет и электроники, а США приостановили поставки в Китай передовых чипов, химикатов, оборудования и технологий, включая программное обеспечение и компоненты для ядерной энергетики, самолётов и полупроводников.

С китайской стороны переговоры ведёт вице-премьер Хэ Лифэн, отвечающий за экономическую политику. Со стороны США — министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир, министр торговли Говард Лютник. Налицо повестка переговоров: Китай снимает экспортный контроль над редкоземельными металлами, а США — над чипами. Однако не всё так просто.

Накануне переговоров прошёл 90-минутный телефонный разговор президентов Си Цзиньпина и Дональда Трампа, с учётом времени на перевод — ни о чём, только обозначить позиции. И это говорит о том, что Си решил дать Трампу отпор, и на это у него имеются веские основания.

У США нет времени, чтобы торговаться с Китаем

Первый момент заключается в том, что у США нет времени торговаться, в отличие от Китая. Данные китайской таможни за апрель показали, что экспорт редкоземельных металлов и производных из Китая в США сократился на 37% в месячном исчислении до примерно 1700 тонн, а экспорт редкоземельных магнитов в США сократился ещё больше — на 58% в месячном исчислении до 246 тонн. Это привело к остановке работы многих заводов в США.

Из этих металлов особенно строго лицензируются Пекином семь "редкозёмов", так как они используются в военной промышленности. Один из критичных для США — самарий (на фото), способный выдерживать температуры, при которых плавится свинец. При этом самарий не теряет свои магнитные свойства. Главный американский потребитель этого металла — аэрокосмический и военный подрядчик Lockheed Martin. Каждый истребитель F-35 содержит около 22,5 килограмма самария.

Китай не может гарантировать военное преимущество США перед войной за Тайвань

Второй момент заключается в отказе американцев от компромисса. США хотят, чтобы КНР "расширила экспорт редкоземельных металлов", а передовых чипов в Китай как не передавали, так и не собираются. Но козырной карты у Вашингтона нет. Статистика таможни КНР показала резкое падение общего объёма экспорта в США на 34% по сравнению с прошлым годом, однако рост продаж в Европу и Юго-Восточную Азию привёл к росту общих показателей экспорта.

Поэтому многие аналитики ожидают, что Пекин разрешит только выборочные поставки редкоземельных металлов избранным торговым партнёрам. Например, крупнейшие американские автопроизводители, такие как General Motors и Ford, подписали гарантийные обязательства, что поставляемые им редкоземельные металлы не будут использоваться в военной промышленности. Соответственно, налажен электронный контроль.

Американцы назвали Китай главной стратегической угрозой, грозят не дать "оккупировать Тайвань". По стратегическим соображениям и Китай сейчас не ведёт переговоры, а ставит условия вероятному противнику в войне. Представляется, что только юридический документ о невмешательстве в дела КНР с Тайванем откроет для США мировой рынок редкоземельных металлов, 90% которого контролирует Китай.

Уточнения

Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, «центральное государство», «срединное государство», «срединная империя») — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Административно образует регион Англии Большой Лондон, разделённый на 33 самоуправляемых территории (см. боро Лондона).

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы китай лондон тайвань китай и сша дональд трамп соединённые штаты америки
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