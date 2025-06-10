В России предложили ограничить возвращение Booking и Airbnb

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ассоциация туристических агрегаторов (АТАГ) выступила с инициативой нормативно ограничить возвращение иностранных сервисов бронирования жилья на российский рынок, включая такие крупные платформы, как Booking. com и Airbnb.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключ

Об этом заявил директор АТАГ Александр Брагин в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по туризму, проходивших в рамках Международного туристического форума "Путешествуй!".

Основная аргументация состоит в том, что крупные международные игроки обладают значительными финансовыми ресурсами, сильным сетевым эффектом и многолетним опытом работы, что может привести к монополизации рынка туристических услуг в России.

Возвращение таких компаний может обеспечить им неограниченный доступ к персональным данным российских пользователей, включая информацию о местоположении и перемещениях, что вызывает опасения по поводу безопасности и конфиденциальности.

Также было отмечено, что некоторые дочерние компании западных сервисов формально не прекратили свою деятельность в России, а находятся в состоянии "спящего" режима.

Это позволяет им при определённых условиях быстро возобновить работу на российском рынке. Например, дочерняя компания Booking. com продолжает числиться в таком статусе.

Для предотвращения этого предлагается разработать и принять соответствующие законодательные поправки в сотрудничестве с Госдумой и федеральными органами власти.

Исторически до ухода иностранных агрегаторов Booking. com и Airbnb занимали доминирующие позиции на российском рынке, контролируя до 75-80 процентов сегмента онлайн-бронирования жилья.

После их ухода, который произошёл в связи с международными санкциями и изменениями в экономической ситуации, российские компании смогли полностью заместить иностранные сервисы, создав конкурентную среду и инвестировав в развитие отрасли.

За последние три года отечественные участники рынка внесли значительный вклад в создание новых рабочих мест и улучшение качества туристических услуг.

Таким образом, представители АТАГ подчёркивают важность сохранения и развития достигнутого прогресса в российском секторе туристических агрегаторов.

И рассчитывают на законодательные меры, направленные на ограничение возможности возвращения крупных иностранных сервисов, чтобы предотвратить повторную монополизацию и обеспечить защиту данных российских пользователей.