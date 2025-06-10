Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

ЕС негласно признал зависимость от технологических компаний США

3:47
Экономика

Евросоюз воздерживается от введения налога на деятельность американских технологических гигантов, несмотря на напряжённость в торгово-экономических отношениях с США.

Человек на работе
Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек на работе

По информации портала EU Observer, руководство ЕС отказалось от немедленного введения так называемого "цифрового налога", также известного как "налог Amazon", который должен был распространяться на доходы от цифровой рекламы крупных американских IT-компаний — Google, Amazon, Facebook и Apple.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выдвигала идею подобного налогообложения как потенциального ответа на решение администрации президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин на товары из ряда стран.

Однако в Евросоюзе решили ограничиться иными мерами реагирования на американские тарифы, не затрагивая цифровую сферу, чтобы избежать дальнейшего ухудшения трансатлантических отношений.

Опасения европейских политиков и предпринимателей связаны с высокой степенью зависимости экономик стран ЕС от услуг, предоставляемых крупнейшими американскими IT-корпорациями.

К примеру, большая часть цифровой рекламы в Европе осуществляется через платформы Google и Meta (бывшая Facebook, признана экстремистской организацией на территории РФ), поскольку в самом Евросоюзе отсутствуют компании, способные предложить равноценные альтернативные сервисы в этом сегменте.

По оценкам экспертов, даже если ЕС введёт налоги на прибыль этих компаний, европейский бизнес продолжит пользоваться их услугами из-за отсутствия выбора. В результате новые налоги могут стать дополнительным бременем именно для европейских предприятий и потребителей, а не для самих американских корпораций.

Также существует риск усиления напряжённости между Брюсселем и Вашингтоном. В случае введения цифрового налога администрация США может ответить новыми мерами экономического давления, что поставит под угрозу экспорт европейских товаров в Америку.

Напомним, что 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт продукции из 185 стран и территорий в рамках своей торговой политики, направленной на защиту внутреннего рынка. В этот список не попала Россия.

Позднее Вашингтон принял решение о приостановке действия дополнительных тарифов для ряда стран на 90 дней с целью проведения торговых переговоров. В Белом доме подчеркнули, что этот шаг призван создать условия для поиска компромиссов в рамках международных торговых соглашений.

Вопрос о налогообложении цифровых гигантов продолжает оставаться предметом споров внутри Евросоюза. Ряд стран, включая Францию и Италию, настаивают на введении общеевропейского цифрового налога, считая, что компании, получающие сверхприбыли на европейском рынке, должны платить соответствующие налоги именно в странах ЕС.

Другие государства, такие как Ирландия и Люксембург, напротив, выступают против, опасаясь оттока инвестиций и ухудшения отношений с США.

Кроме того, в рамках Организации экономического сотрудничества и развития продолжаются международные переговоры о разработке единого глобального механизма налогообложения цифровых компаний.

И ЕС предпочитает дождаться завершения этих переговоров, чтобы избежать односторонних шагов, которые могут спровоцировать новую волну торговых конфликтов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз торговля технологии
Новости Все >
Три ребёнка — уже норма: в России хотят пересмотреть понятие многодетной семьи
Чем питается паук — тем и лечит: неожиданный эффект яда
Аккуратная постель может стать врагом: вот почему глажка вреднее, чем вы думали
Сдал СБУ за деньги: раскрыты шокирующие детали убийства Кивы
Нервный срыв с утра? Всему виной то, что вы ели на ужин — врачи раскрыли связь
Аллергия на солнце и капельницы по $120: россияне массово попадают в больницы Турции
Секреты вкусной жизни: как Алматы стал настоящей кулинарной Меккой для путешественников
Работа диктором на советском радио: идеальный голос, никаких импровизаций и один микрофон на страну
Два метра яда и злобы: в каких регионах России прячется гюрза
Тёплая грядка даст фору теплице — но только при одной важной хитрости
Сейчас читают
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше
Красота и стиль
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше Аудио 
Не болезнь, а голод: почему чеснок желтеет даже при хорошем уходе
Садоводство, цветоводство
Не болезнь, а голод: почему чеснок желтеет даже при хорошем уходе Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Последние материалы
Сдал СБУ за деньги: раскрыты шокирующие детали убийства Кивы
Нервный срыв с утра? Всему виной то, что вы ели на ужин — врачи раскрыли связь
Аллергия на солнце и капельницы по $120: россияне массово попадают в больницы Турции
Секреты вкусной жизни: как Алматы стал настоящей кулинарной Меккой для путешественников
Работа диктором на советском радио: идеальный голос, никаких импровизаций и один микрофон на страну
Два метра яда и злобы: в каких регионах России прячется гюрза
Тёплая грядка даст фору теплице — но только при одной важной хитрости
Штрафов на 30 тысяч не будет, но подвох остался: что на самом деле грозит за глухой забор на даче
Поцелуй, который делает тебя несчастным: тревога и депрессия могут быть заразны
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.