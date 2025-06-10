ЕС негласно признал зависимость от технологических компаний США

3:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз воздерживается от введения налога на деятельность американских технологических гигантов, несмотря на напряжённость в торгово-экономических отношениях с США.

Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек на работе

По информации портала EU Observer, руководство ЕС отказалось от немедленного введения так называемого "цифрового налога", также известного как "налог Amazon", который должен был распространяться на доходы от цифровой рекламы крупных американских IT-компаний — Google, Amazon, Facebook и Apple.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выдвигала идею подобного налогообложения как потенциального ответа на решение администрации президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин на товары из ряда стран.

Однако в Евросоюзе решили ограничиться иными мерами реагирования на американские тарифы, не затрагивая цифровую сферу, чтобы избежать дальнейшего ухудшения трансатлантических отношений.

Опасения европейских политиков и предпринимателей связаны с высокой степенью зависимости экономик стран ЕС от услуг, предоставляемых крупнейшими американскими IT-корпорациями.

К примеру, большая часть цифровой рекламы в Европе осуществляется через платформы Google и Meta (бывшая Facebook, признана экстремистской организацией на территории РФ), поскольку в самом Евросоюзе отсутствуют компании, способные предложить равноценные альтернативные сервисы в этом сегменте.

По оценкам экспертов, даже если ЕС введёт налоги на прибыль этих компаний, европейский бизнес продолжит пользоваться их услугами из-за отсутствия выбора. В результате новые налоги могут стать дополнительным бременем именно для европейских предприятий и потребителей, а не для самих американских корпораций.

Также существует риск усиления напряжённости между Брюсселем и Вашингтоном. В случае введения цифрового налога администрация США может ответить новыми мерами экономического давления, что поставит под угрозу экспорт европейских товаров в Америку.

Напомним, что 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт продукции из 185 стран и территорий в рамках своей торговой политики, направленной на защиту внутреннего рынка. В этот список не попала Россия.

Позднее Вашингтон принял решение о приостановке действия дополнительных тарифов для ряда стран на 90 дней с целью проведения торговых переговоров. В Белом доме подчеркнули, что этот шаг призван создать условия для поиска компромиссов в рамках международных торговых соглашений.

Вопрос о налогообложении цифровых гигантов продолжает оставаться предметом споров внутри Евросоюза. Ряд стран, включая Францию и Италию, настаивают на введении общеевропейского цифрового налога, считая, что компании, получающие сверхприбыли на европейском рынке, должны платить соответствующие налоги именно в странах ЕС.

Другие государства, такие как Ирландия и Люксембург, напротив, выступают против, опасаясь оттока инвестиций и ухудшения отношений с США.

Кроме того, в рамках Организации экономического сотрудничества и развития продолжаются международные переговоры о разработке единого глобального механизма налогообложения цифровых компаний.

И ЕС предпочитает дождаться завершения этих переговоров, чтобы избежать односторонних шагов, которые могут спровоцировать новую волну торговых конфликтов.