Глава Huawei: ИИ может стать последней технологической революцией человечества

3:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Искусственный интеллект всё чаще рассматривается как фактор, который может кардинально изменить ход технологического и социального развития человечества.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ искусственный интеллект

По мнению основателя и генерального директора китайской корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэя, ИИ может стать последней крупной технологической революцией в истории человеческой цивилизации.

Он отметил, что в отличие от предыдущих этапов научно-технического прогресса, когда технологии лишь помогали человеку выполнять физический или умственный труд, искусственный интеллект потенциально способен взять на себя функции самого интеллекта. То есть не просто поддерживать или усиливать деятельность человека, но и в определённой степени заменить её, развиваясь самостоятельно.

Эксперты в области цифровых технологий подтверждают, что развитие ИИ действительно обладает беспрецедентным потенциалом воздействия на экономику, промышленность, здравоохранение, транспорт, образование и многие другие сферы.

Отдельные аналитики считают, что в перспективе ИИ может привести к исчезновению некоторых профессий, изменению традиционных рынков труда и перераспределению глобальных экономических ресурсов.

Жэнь Чжэнфэй также подчеркнул, что в ближайшем будущем главную роль в разработке новых ИИ-алгоритмов будут играть не только программисты и инженеры из ИТ-сектора, но и специалисты из конкретных отраслей — таких как энергетика, строительство, медицина, сельское хозяйство.

Он выразил уверенность в том, что именно практики этих областей, обладающие глубоким пониманием специфики и особенностей производственных процессов, смогут создавать наиболее эффективные и востребованные алгоритмические решения для ИИ-систем.

С его точки зрения, китайская промышленность станет одной из главных мировых площадок по разработке и внедрению прикладных решений на базе ИИ.

В стране уже ведутся активные работы по созданию собственных языковых моделей и нейросетевых систем, адаптированных под особенности национальной инфраструктуры, культуры и языка. Эти разработки должны позволить Китаю снизить зависимость от западных технологий и укрепить свои позиции в глобальной технологической гонке.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Huawei активно работает над выпуском новейших процессоров Ascend 910D, предназначенных для использования в системах искусственного интеллекта. Этот чип призван стать конкурентом американских решений компании Nvidia, в частности моделей H100, применяемых в обучении нейросетей и работе облачных дата-центров.

По планам компании, первые тестовые партии новых процессоров должны были поступить к концу мая 2025 года. Кроме того, Huawei собирается поставить клиентам более 800 тысяч чипов предыдущих модификаций Ascend 910B и Ascend 910C, что свидетельствует о росте масштабов производства собственных аппаратных решений для ИИ.

В условиях продолжающегося технологического противостояния Китая и США, развитие независимых отечественных решений в сфере ИИ становится важной частью государственной стратегии КНР, направленной на обеспечение технологического суверенитета и уменьшение влияния западных санкций и ограничений на поставки критически важных компонентов.