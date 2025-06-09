В США заявили о начале Саудовской Аравией долгой ценовой войны за нефть

3:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Саудовская Аравия вступила в затяжную ценовую войну на мировом нефтяном рынке с целью восстановить утраченные позиции, которые ранее были заняты конкурентами за счёт увеличения добычи сланцевой нефти в США и активности других конкурентов.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

Такой вывод сделали аналитики, в том числе глава отдела сырьевых исследований Bank of America Corp. Франсиско Бланш. По его мнению, королевство намерено реализовать долгосрочную стратегию постепенного давления на цены, чтобы вытеснить с рынка игроков с более высокими издержками, прежде всего американских сланцевых производителей, сообщает Bloomberg.

Одним из ключевых инструментов этой стратегии является наращивание добычи нефти странами ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравией. В конце мая 2025 года участники альянса договорились увеличить суммарную добычу на 411 тысяч баррелей в сутки уже в июле. Этот шаг стал продолжением более масштабного плана по сворачиванию добровольных ограничений добычи.

В частности, в декабре 2024 года ОПЕК+ договорилась отказаться от прежнего лимита сокращений в объёме 2,2 млн баррелей в сутки к концу сентября 2026 года, однако в апреле 2025 года было решено ускорить эти действия, начав смягчение квот уже с мая.

Саудовская Аравия фактически пересматривает политику искусственного сдерживания поставок, которую вела более трёх лет. За это время страны с более высокой себестоимостью добычи, включая США и некоторых членов ОПЕК+, увеличили производство, воспользовавшись устойчиво высокими ценами на нефть.

По мнению экспертов, Эр-Рияд стремится ослабить эти позиции, вернув себе долю рынка за счёт более доступных цен и масштабных поставок. Также существует версия, что королевство использует текущие решения как инструмент влияния на таких партнёров, как Ирак и Казахстан, которые систематически превышали установленные квоты на добычу.

Дополнительным фактором давления на ситуацию стало посещение Саудовской Аравии президентом США Дональдом Трампом в рамках ближневосточного турне в мае. В ходе визита он в очередной раз настаивал на необходимости увеличения добычи нефти странами ОПЕК+, чтобы снизить цены на бензин внутри США — на фоне сохраняющегося влияния торговых споров и тарифных войн с другими странами.

Исторически Саудовская Аравия являлась одним из крупнейших поставщиков нефти в США: в 2003 году, например, объёмы экспорта достигали пикового значения в 2,2 млн баррелей в сутки.

Однако с началом сланцевой революции и активным развитием добычи в Мексиканском заливе, а также в нефтяных бассейнах Техаса и Северной Дакоты, американский импорт из Саудовской Аравии резко сократился. По данным Управления энергетической информации США, в 2024 году этот показатель снизился до 275 тысяч баррелей в сутки, что составляет менее полутора процентов от общего потребления нефти на американском рынке.

Таким образом, текущие шаги Саудовской Аравии можно расценивать как попытку вернуть утраченное влияние на ключевых потребительских рынках нефти, одновременно усиливая давление на конкурентов с более высокой себестоимостью добычи и стимулируя пересмотр баланса сил внутри самого нефтяного картеля ОПЕК+.