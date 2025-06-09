Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В США заявили о начале Саудовской Аравией долгой ценовой войны за нефть

3:46
Экономика

Саудовская Аравия вступила в затяжную ценовую войну на мировом нефтяном рынке с целью восстановить утраченные позиции, которые ранее были заняты конкурентами за счёт увеличения добычи сланцевой нефти в США и активности других конкурентов.

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

Такой вывод сделали аналитики, в том числе глава отдела сырьевых исследований Bank of America Corp. Франсиско Бланш. По его мнению, королевство намерено реализовать долгосрочную стратегию постепенного давления на цены, чтобы вытеснить с рынка игроков с более высокими издержками, прежде всего американских сланцевых производителей, сообщает Bloomberg.

Одним из ключевых инструментов этой стратегии является наращивание добычи нефти странами ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравией. В конце мая 2025 года участники альянса договорились увеличить суммарную добычу на 411 тысяч баррелей в сутки уже в июле. Этот шаг стал продолжением более масштабного плана по сворачиванию добровольных ограничений добычи.

В частности, в декабре 2024 года ОПЕК+ договорилась отказаться от прежнего лимита сокращений в объёме 2,2 млн баррелей в сутки к концу сентября 2026 года, однако в апреле 2025 года было решено ускорить эти действия, начав смягчение квот уже с мая.

Саудовская Аравия фактически пересматривает политику искусственного сдерживания поставок, которую вела более трёх лет. За это время страны с более высокой себестоимостью добычи, включая США и некоторых членов ОПЕК+, увеличили производство, воспользовавшись устойчиво высокими ценами на нефть.

По мнению экспертов, Эр-Рияд стремится ослабить эти позиции, вернув себе долю рынка за счёт более доступных цен и масштабных поставок. Также существует версия, что королевство использует текущие решения как инструмент влияния на таких партнёров, как Ирак и Казахстан, которые систематически превышали установленные квоты на добычу.

Дополнительным фактором давления на ситуацию стало посещение Саудовской Аравии президентом США Дональдом Трампом в рамках ближневосточного турне в мае. В ходе визита он в очередной раз настаивал на необходимости увеличения добычи нефти странами ОПЕК+, чтобы снизить цены на бензин внутри США — на фоне сохраняющегося влияния торговых споров и тарифных войн с другими странами.

Исторически Саудовская Аравия являлась одним из крупнейших поставщиков нефти в США: в 2003 году, например, объёмы экспорта достигали пикового значения в 2,2 млн баррелей в сутки.

Однако с началом сланцевой революции и активным развитием добычи в Мексиканском заливе, а также в нефтяных бассейнах Техаса и Северной Дакоты, американский импорт из Саудовской Аравии резко сократился. По данным Управления энергетической информации США, в 2024 году этот показатель снизился до 275 тысяч баррелей в сутки, что составляет менее полутора процентов от общего потребления нефти на американском рынке.

Таким образом, текущие шаги Саудовской Аравии можно расценивать как попытку вернуть утраченное влияние на ключевых потребительских рынках нефти, одновременно усиливая давление на конкурентов с более высокой себестоимостью добычи и стимулируя пересмотр баланса сил внутри самого нефтяного картеля ОПЕК+.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы опек нефть саудовская аравия поставки энергоресурсов
Новости Все >
Умнее, чем кажется: породы собак, которые решают задачи и помнят слова
Основные виды моторов: плюсы и минусы каждого
Космический мусор влияет на климат: почему это скрывают
Забудьте про штанги и гири: нарастить мышцы можно с помощью этого простого упражнения
Стало известно, какую роль получил в кино Михаил Ефремов
Праздник свободы или строгие рамки? Узнайте, какая дача в Германии на самом деле
Радужная революция застряла: Чебан объявил войну либеральным ценностям
Как правильно выбрать кофе: советы от бариста
77 тысяч рублей в месяц: на что больше всего уходят деньги жителей Удмуртии
Кастрюля из ада: 7 способов отмыть посуду, которую вы уже мысленно выбросили
Сейчас читают
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Военные новости
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева Аудио 
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже
Туризм
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже Аудио 
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Домашние животные
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Последние материалы
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией?
Купил Haval, поехал в сервис — просто потому что коробка так захотела
Электромобили vs. бензиновые: что выгоднее в 2025 году?
Коронавирус-2.0: угроза "новой пандемии" оказалась фантомом из научной статьи
Земля становится твёрже бетона, а деревья чахнут: кто виноват — вы не догадаетесь сразу
Молекула из лаборатории помогает заглянуть в атмосферу газовых гигантов
Сколько нужно ходить, чтобы сбросить 1 кг: лайфхак по ходьбе для похудения
Маленькая модница: Лиза Арзамасова показала очаровательную дочку от Авербуха
Работа проводником в СССР: чай в подстаканниках, график по минутам и багаж предъявите!
Лишь 17% детей мигрантов допустили к экзамену по русскому языку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.