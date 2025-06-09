Мировые рынки всё активнее избегают доллара

4:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние месяцы на глобальных финансовых рынках усилилась тенденция к отказу от использования доллара США в пользу валют азиатского региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деньги

Одним из заметных событий стала динамика курса тайваньского доллара: в начале мая его стоимость резко выросла на фоне слухов о возможном заключении торгового соглашения между Тайванем и США.

Это вызвало повышенный интерес к другим азиатским валютам, прежде всего к гонконгскому доллару, который и без того находился на максимальных значениях благодаря всплеску активности на местном рынке первичных размещений.

Курс гонконгского доллара достиг верхней границы установленного валютного коридора — 7,75 гонконгских доллара за один доллар США. Для стабилизации ситуации Монетарное управление Гонконга (HKMA) было вынуждено вмешаться, увеличив объём ликвидности на внутреннем рынке, что, в свою очередь, привело к падению процентных ставок на межбанковском рынке.

По традиционной рыночной логике, после подобного вливания ликвидности ставки должны были восстановиться до прежних уровней. Однако этого не произошло. Причиной стало совпадение нескольких факторов.

Во-первых, сезон выплат дивидендов ограничивает доступность средств у компаний, увеличивая потребность в наличных.

Во-вторых, общая активность трейдеров остается низкой. Значительная часть хедж-фондов перешла на жёсткие параметры управления рисками, из-за чего при малейших признаках нестабильности они резко сокращают объёмы операций или вовсе покидают рынок.

Это ограничивает способность рынков эффективно реагировать на изменения и использовать краткосрочные арбитражные возможности.

Инвесторы проявляют растущую осторожность, предпочитая переводить капитал из американских активов в азиатские, несмотря на традиционную репутацию США как финансовой "тихой гавани".

Дополнительную неопределённость вносит новая налоговая политика США: раздел 899 законопроекта администрации Дональда Трампа подразумевает потенциальное ужесточение условий для иностранных инвесторов. Даже если данный законопроект не будет принят в полном объёме, сам факт его появления послужил тревожным сигналом для мировых финансовых рынков.

Ожидается, что в ближайшее время HKMA начнет обратные интервенции, скупая гонконгский доллар для возвращения курса в допустимые рамки валютного коридора. Такое действие сократит избыточную ликвидность на рынке и приведет к росту ставок.

Однако внимание участников рынка сосредоточено не столько на технических параметрах, сколько на общем настроении: отказ трейдеров от очевидных возможностей для получения прибыли интерпретируется как симптом глубинных страхов относительно стабильности мировой финансовой системы.

Даже локальные сбои в таких регионах, как Гонконг или Тайвань, потенциально могут запустить цепную реакцию, способную дестабилизировать более крупные мировые рынки.

Следует отметить, что доля доллара США в мировых расчётах действительно снижается: по данным SWIFT, на май 2025 года его доля в международных платежах упала ниже 50 процентов, тогда как азиатские валюты, прежде всего китайский юань, продолжают укреплять позиции.

Кроме того, после введения США торговых ограничений в отношении Китая и ряда других стран, крупные экономики региона (в том числе Индия, Индонезия, Южная Корея) начали активно развивать взаимные расчёты в национальных валютах. Всё это подрывает глобальное доверие к доллару как универсальному инструменту расчётов и накопления капитала.

Таким образом, текущие события в Азии отражают более широкий сдвиг в мировой экономике — постепенное ослабление доминирующей роли доллара США и повышение значимости региональных валютных блоков.