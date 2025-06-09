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Олег Артюков

США попросят Китай увеличить экспорт редкоземельных металлов

3:43
Экономика

США на переговорах с Китаем в Лондоне намерены добиться увеличения поставок редкоземельных металлов, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Китая

По его словам, Вашингтон обеспокоен снижением объёмов экспорта критически важных минералов со стороны Китая, несмотря на достигнутые ранее договоренности.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что 9 июня в Лондоне состоится встреча делегаций двух стран для обсуждения торговых противоречий. Американскую сторону будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.

Главной темой переговоров станут вопросы экспорта стратегически важных материалов, в первую очередь — редкоземельных элементов, которые необходимы для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Стоит заметить, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин после разговора на прошлой неделе согласился увеличить экспорт редкоземельных металлов в Соединённые Штаты.

"Объёмы экспорта важнейших минералов из Китая увеличились по сравнению с прошлым годом, но всё ещё далеки от уровня, который был согласован в Женеве в рамках предыдущих консультаций", — заявил Хассетт в интервью телеканалу CBS.

Он подчеркнул, что Вашингтон настаивает на восстановлении прежних объёмов поставок редкоземельных металлов и магнитов, которые жизненно необходимы для производства мобильных телефонов, компьютеров, электромобилей, систем навигации, беспилотных летательных аппаратов, промышленных роботов, а также компонентов для оборонной промышленности, включая ракеты и спутники.

Особую обеспокоенность США вызвал шаг китайских властей, которые в апреле включили 16 американских компаний в список экспортного контроля. Это решение направлено на ужесточение контроля над поставками продукции двойного назначения — товаров и технологий, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

В результате Пекин ограничил экспорт целого ряда редкоземельных минералов и высокотехнологичных магнитов, производимых на их основе. Именно они являются ключевыми компонентами для целых отраслей промышленности, включая автомобилестроение, аэрокосмическую и оборонную сферы.

Следует отметить, что Китай — мировой лидер в добыче и переработке редкоземельных металлов, контролируя более 60 процентов их глобального производства и около 85 процентов перерабатывающих мощностей.

В начале июня Министерство коммерции КНР официально заявило о своей готовности продолжать диалог с другими странами по вопросам экспортного контроля редкоземельных элементов. В Пекине подчеркнули, что готовы обсуждать возможные механизмы обеспечения стабильных поставок этих материалов на мировые рынки, однако при этом настаивают на необходимости защиты национальных интересов и безопасности.

Ситуация вокруг редкоземельных металлов вызывает обеспокоенность не только в США, но и в странах Евросоюза и Японии, поскольку зависимость мировых экономик от китайских поставок является критической. В ответ на эту угрозу многие страны начали разрабатывать собственные программы по освоению месторождений редкоземельных металлов, в том числе в Австралии, Канаде, Вьетнаме и Африке.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай экспорт высокие технологии
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