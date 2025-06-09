Евроскептиков сочли проблемой для единой энергосистемы ЕС

4:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост евроскептицизма в странах Европейского сообщества представляет собой серьёзный вызов для дальнейшего развития и углубления процессов объединения и интеграции общеевропейских энергетических сетей, говорится в материале британского издания Financial Times.

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По мнению президента Союза электроэнергетической промышленности ЕС, гендиректора финской энергетической компании Fortum Маркуса Раурамо, усиливающиеся тенденции к индивидуализму и национальному самообеспечению препятствуют формированию единого энергетического пространства.

Подобные настроения становятся причиной того, что населению всё труднее объяснять долгосрочные выгоды интегрированного рынка электроэнергии по сравнению с локальными, разрозненными системами, в которых каждая страна стремится полагаться исключительно на собственные ресурсы.

Одним из ярких примеров уязвимости нынешней энергетической инфраструктуры стали массовые перебои с подачей электроэнергии в Испании и Португалии в конце апреля 2025 года. Этот инцидент получил статус крупнейшего в современной истории Испании: на несколько часов была парализована работа светофоров в городах, остановилось движение поездов, пассажиры оказались заблокированными в составах.

Также были зафиксированы сбои в работе общественного транспорта, мобильной связи и интернета. Подобные события демонстрируют, насколько критично для устойчивости энергосистем ЕС развитие общей сети и повышение уровня координации между странами.

Между тем инициатива по созданию общеевропейской интегрированной энергосети сталкивается с рядом серьёзных трудностей. Среди них — инвестиционные риски и политическое противодействие со стороны отдельных государств-членов ЕС, обеспокоенных возможным ростом цен на электроэнергию.

Это связано с различиями в стоимости производства энергии в разных странах союза: например, в государствах с активным использованием дешевых источников (ГЭС, атомная энергетика) опасаются, что интеграция приведет к необходимости закупать более дорогую энергию у соседей, где основной упор сделан на ВИЭ (ветровую или солнечную генерацию).

В краткосрочной перспективе подобная трансформация действительно может вызвать повышение тарифов на электроэнергию для потребителей, однако эксперты ожидают, что в долгосрочной перспективе стоимость электроэнергии стабилизируется или даже снизится за счёт повышения эффективности и надёжности объединенной системы.

Европейская комиссия, со своей стороны, заявляет, что текущая структура энергосистем ЕС более устойчива по сравнению с аналогичными системами в США и Китае.

В то же время в своих прогнозах Еврокомиссия подчёркивает необходимость масштабных инвестиций: по её оценкам, для модернизации электросетей и их адаптации к новым климатическим целям к 2040 году потребуется вложить порядка 1,2 трлн евро. Эти средства должны пойти на строительство новых линий электропередачи, внедрение систем хранения энергии, цифровизацию сетей и интеграцию возобновляемых источников энергии.

Вопрос создания единого энергетического пространства в ЕС имеет ключевое значение не только для надёжности электроснабжения, но и для достижения климатических целей, включая снижение выбросов парниковых газов и переход к углеродно-нейтральной экономике к 2050 году.

Однако без устранения политических противоречий между странами-членами и обеспечения устойчивого финансирования этот проект рискует остаться незавершённым, несмотря на его стратегическую важность для всего региона.