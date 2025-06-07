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Олег Артюков

NASA может попасть в зависимость от России из-за ссоры Трампа и Маска

3:53
Экономика

На фоне конфликта между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском возникла угроза возможного прекращения государственных контрактов с аэрокосмической компанией SpaceX.

Ангар компании SpaceX в Калифорнии
Фото: spacex.com by Официальный сайт SpaceX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ангар компании SpaceX в Калифорнии

Такая перспектива может привести к серьезным последствиям для национальной безопасности США, говорится в материале издания Newsweek.

SpaceX является ключевым игроком в американской космической отрасли. Компания обеспечивает критически важные миссии для NASA, включая доставку экипажа и грузов на Международную космическую станцию.

С 2014 года, после завершения программы шаттлов, именно SpaceX с её кораблями Crew Dragon и ракетами-носителями Falcon 9 взяла на себя миссии по доставке астронавтов на орбиту.

Выбор NASA был продиктован необходимостью обеспечить независимость США от иностранных партнёров, прежде всего России, которая в период 2011–2020 годов оставалась единственным способом транспортировки американских астронавтов на МКС при помощи кораблей "Союз".

Отказ от сотрудничества с SpaceX может создать значительный вакуум в американской космической программе, который, по мнению специалистов, невозможно будет оперативно восполнить другими компаниями.

Такие гиганты, как Blue Origin (основанная Джеффом Безосом) и Boeing, также участвуют в программах космических полётов, но их технологические решения либо ещё не завершены, либо не демонстрируют такую же надёжность и частоту запусков, как у SpaceX.

Так, пилотируемый корабль Starliner от Boeing до сих пор сталкивается с многочисленными техническими трудностями и ещё не достиг уровня эксплуатационной готовности Crew Dragon.

Эксперты указывают, что в случае прекращения контрактов NASA снова может быть вынуждено обратиться к России за услугами транспортировки астронавтов на МКС, что особенно проблематично на фоне текущей геополитической обстановки.

C 2022 года сотрудничество между Россией и западными странами в космосе значительно осложнилось в связи с международными санкциями и разрывом ряда совместных программ. Заключение новых контрактов с Роскосмосом стало бы политически и логистически сложным шагом.

Кроме того, прекращение сотрудничества с SpaceX может замедлить или остановить реализацию критически важных программ национальной обороны.

В частности, речь идет о проектах космического базирования систем раннего предупреждения и перехвата баллистических ракет, включая так называемый проект "Золотой купол", о создании которого Дональд Трамп объявил в мае. Этот проект предполагает интеграцию многоуровневой ПРО, частью которой могут стать спутниковые группировки, запускаемые при поддержке SpaceX.

Корень конфликта между Трампом и Маском лежит в экономической и политической плоскости. Маск публично выступил против налоговой и тарифной политики, предложенной Трампом, в том числе раскритиковал законопроекты о налоговых льготах, направленных на поддержку определённых отраслей.

В ответ Трамп заявил, что значительная экономия бюджета может быть достигнута за счёт прекращения субсидий и контрактов с частными компаниями, включая SpaceX. В ответ на это Маск даже выразил намерение отказаться от использования Crew Dragon, но впоследствии отказался от этой идеи.

Таким образом, потенциальное политическое решение об отмене контрактов с SpaceX угрожает не только коммерческим интересам компании, но и стратегическим возможностям всей американской космической программы.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы космос
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