The New Statesman: Британия преподнесла России невероятный подарок

3:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Официально Великобритания заявляет о поддержке Киева как в политическом, так и в военном плане. Однако несмотря на декларируемую позицию, британские компании продолжают активно участвовать в экономических процессах, связанных с российским экспортом углеводородов.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Соединённое Королевство сегодня фактически является одним из ключевых партнёров России в сфере транспортировки энергоресурсов, особенно нефти и сжиженного природного газа, говорится в материале издания The New Statesman.

Ссылаясь на исследование Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), автор материала указывает, что с начала конфликта на Украине британские суда, а также суда, застрахованные компаниями из Великобритании, перевезли российские энергоресурсы на сумму около 205,8 млрд фунтов стерлингов.

Особенно примечателен тот факт, что до 75 процентов российских СПГ-танкеров застрахованы британскими компаниями, несмотря на то, что Лондон официально отказался от покупки российских нефти и газа спустя девять месяцев после начала спецоперации.

В декабре 2022 года страны Группы семи и Евросоюз ввели потолок цен на российскую нефть. Этот механизм предусматривает, что морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов третьим странам допускаются только в том случае, если цена груза не превышает установленного порога (на уровне 60 долларов за баррель для сырой нефти).

При этом западные компании, включая страховые и логистические фирмы, могут участвовать в таких поставках, лишь если соблюдаются условия ограничения. Формально это должно было снизить доходы Москвы от продажи нефти, не дестабилизируя при этом мировой рынок.

Тем не менее, как показывает практика, многие участники рынка, в том числе британские страховые фирмы и судовладельцы, продолжают оказывать услуги по транспортировке российской нефти, в том числе в обход формальных ограничений.

Экономическая подоплёка подобного поведения очевидна. Как подчёркивает автор The New Statesman, западные страны боятся резкого роста инфляции. Полный отказ от российских углеводородов может привести к скачку мировых цен на нефть и газ, как это произошло в 2022 году после первых масштабных санкций.

Подорожание энергоресурсов автоматически тянет за собой рост цен на большинство товаров и услуг, что становится крайне чувствительным для граждан и политически опасным для правящих элит.

В результате, несмотря на публичную поддержку Украины и заявления о санкционном давлении на Россию, такие страны, как Великобритания, остаются глубоко вовлечёнными в международную логистику поставок российских энергоресурсов.

Это подчёркивает двойственность подхода западных государств, которые стремятся одновременно сохранить санкционный режим и избежать дестабилизации глобальных рынков.