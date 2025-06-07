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Олег Артюков

Золотые запасы России вновь установили рекорд

2:50
Экономика

По состоянию на конец мая 2025 года стоимость золотых резервов России достигла нового исторического максимума — 248,2 миллиарда долларов. Этот рост наблюдается уже четвёртый месяц подряд, что свидетельствует о продолжающейся переоценке роли золота в международных резервах страны.

золото
Фото: https://commons.wikimedia.org by Alex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
золото

Согласно данным Центробанка, доля золота в общей структуре международных резервов возросла до 36,5 процентов, что стало самым высоким показателем с октября 1999 года, когда доля золота составляла 39,7 процентов.

Общий объём международных резервов России на 1 июня 2025 года составил 680,4 миллиарда долларов, немного увеличившись по сравнению с уровнем на 1 мая (680,3 миллиарда долларов).

При этом инвестиции в золото в мае увеличились на 0,5 процентов, но даже такое незначительное изменение позволило зафиксировать рекордный уровень в современной истории страны.

Для сравнения, в октябре 1999 года стоимость золотого запаса России составляла лишь 4,7 миллиарда долларов, однако из-за меньшего общего объёма резервов его доля в структуре была высокой.

Исторически максимальная доля золота в международных резервах наблюдалась 1 января 1993 года — 56,9 процентов. Минимальные значения фиксировались в июне 2007 года, когда золото составляло лишь 2,1 процента от общего объёма активов.

Такая динамика отражает стратегический сдвиг в управлении золотовалютными резервами России: в условиях геополитической напряжённости, санкционного давления и стремления к дедолларизации экономика делает ставку на физические активы, в том числе на золото как универсальный и менее подверженный внешнему влиянию инструмент накопления стоимости.

Рост стоимости золотого запаса также обусловлен увеличением мировых цен на золото. С начала 2024 года котировки на золото стабильно растут, чему способствует высокая инфляция, нестабильность на финансовых рынках и сохраняющееся доверие инвесторов к драгоценным металлам как к "тихой гавани".

Таким образом, структура российских резервов продолжает смещаться в сторону золота, что может рассматриваться как стремление усилить устойчивость финансовой системы к внешним шокам.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы золото центробанк
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