Трамп: Китай согласился возобновить поставки редкоземельных металлов в США

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп сообщил о согласии председателя КНР Си Цзиньпина на возобновление поставок редкоземельных металлов в Соединённые Штаты.

Фото: flickr.com by John Fowler from Placitas, NM, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горные породы

По словам Трампа, между странами наблюдается значительный прогресс в торговых переговорах, а предстоящая встреча представителей двух государств в Лондоне призвана уточнить ряд деталей будущих договоренностей.

Президент США охарактеризовал свои недавние переговоры с китайским лидером как конструктивные, отметив, что заключаемое соглашение обещает быть выгодным для американской экономики, в том числе за счёт значительных финансовых поступлений и укрепления позиций США в стратегически важной сфере.

Ранее стало известно, что следующая министерская встреча между США и Китаем, посвящённая вопросам двусторонней торговли, запланирована на 9 июня в Лондоне.

В переговорах примут участие высокопоставленные представители американской администрации: министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир. Решение о проведении данной встречи было достигнуто в ходе телефонного разговора между Трампом и Си Цзиньпином, состоявшегося в четверг.

Контекстом для этих событий стали растущие опасения на мировом рынке по поводу ограничений на экспорт редкоземельных металлов, которые играют ключевую роль в производстве высокотехнологичной продукции, включая электронику, военное оборудование, возобновляемые источники энергии и электромобили.

Китай контролирует около 60-70 процентов мировой добычи этих элементов, что делает его критически важным поставщиком для США и других промышленно развитых стран.

Из-за перебоев в поставках у ряда компаний — например, в автомобильной промышленности — уже возникли проблемы, которые вынуждают останавливать производство.

Ранее Пекин уже использовал ограничение экспорта редкоземельных металлов в качестве рычага давления в международных торговых спорах, в том числе в 2010 году против Японии.

Возобновление поставок в США может свидетельствовать о смягчении напряжённости в китайско-американских отношениях и потенциальной нормализации торговли стратегически важными ресурсами, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами.