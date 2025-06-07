Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Трамп: Китай согласился возобновить поставки редкоземельных металлов в США

2:30
Экономика

Президент США Дональд Трамп сообщил о согласии председателя КНР Си Цзиньпина на возобновление поставок редкоземельных металлов в Соединённые Штаты.

Горные породы
Фото: flickr.com by John Fowler from Placitas, NM, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горные породы

По словам Трампа, между странами наблюдается значительный прогресс в торговых переговорах, а предстоящая встреча представителей двух государств в Лондоне призвана уточнить ряд деталей будущих договоренностей.

Президент США охарактеризовал свои недавние переговоры с китайским лидером как конструктивные, отметив, что заключаемое соглашение обещает быть выгодным для американской экономики, в том числе за счёт значительных финансовых поступлений и укрепления позиций США в стратегически важной сфере.

Ранее стало известно, что следующая министерская встреча между США и Китаем, посвящённая вопросам двусторонней торговли, запланирована на 9 июня в Лондоне.

В переговорах примут участие высокопоставленные представители американской администрации: министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир. Решение о проведении данной встречи было достигнуто в ходе телефонного разговора между Трампом и Си Цзиньпином, состоявшегося в четверг.

Контекстом для этих событий стали растущие опасения на мировом рынке по поводу ограничений на экспорт редкоземельных металлов, которые играют ключевую роль в производстве высокотехнологичной продукции, включая электронику, военное оборудование, возобновляемые источники энергии и электромобили.

Китай контролирует около 60-70 процентов мировой добычи этих элементов, что делает его критически важным поставщиком для США и других промышленно развитых стран.

Из-за перебоев в поставках у ряда компаний — например, в автомобильной промышленности — уже возникли проблемы, которые вынуждают останавливать производство.

Ранее Пекин уже использовал ограничение экспорта редкоземельных металлов в качестве рычага давления в международных торговых спорах, в том числе в 2010 году против Японии.

Возобновление поставок в США может свидетельствовать о смягчении напряжённости в китайско-американских отношениях и потенциальной нормализации торговли стратегически важными ресурсами, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
Новости Все >
Характер хуже, чем у тёщи: вот почему бегемота невозможно приручить
Участок в тени — не приговор: вот какие цветы оживят даже северную стену
От любви до шипения: что делает кот, если вы его достали
Ароматная защита от стресса: простое растение с сильным эффектом
Свободное сердце Волочковой: балерина призналась в сомнениях о личной жизни
Никакой окрошки: холодный суп из зелени и рыбы, который удивит всех на даче
Трагедия в Альпах: немецкий турист упал в ущелье после восхождения — его нашли только благодаря последнему селфи
Не хотите выглядеть старше? Уберите лишнее... с головы
Бельё пахнет кухней? Нет! Оно пахнет победой над пятнами
27% меньше шансов умереть рано — и всё благодаря простому действию
Сейчас читают
Пусть гниют: Зеленский принял решение, которое взорвет Украину
Военные новости
Пусть гниют: Зеленский принял решение, которое взорвет Украину Аудио 
Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам
Садоводство, цветоводство
Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам Аудио 
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Авто
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит Аудио 
Популярное
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.

Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Сводка с фронта: армия Украины убивается о Тёткино, Ермаку в США устроили выволочку Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Последние материалы
Не хотите выглядеть старше? Уберите лишнее... с головы
Бельё пахнет кухней? Нет! Оно пахнет победой над пятнами
16 прыжков с горящим парашютом: как Том Круз едва не погиб на съёмках фильма Миссия невыполнима
27% меньше шансов умереть рано — и всё благодаря простому действию
Трамп: Китай согласился возобновить поставки редкоземельных металлов в США
Производители не расскажут: простой метод борьбы с желтизной фар
Новые выплаты с 1 июля: эти категории пенсионеров получат прибавку автоматически
Советский чоппер: существовал ли байкерский стиль за железным занавесом
Микроскопический пузырёк против вируса — как он ломает защиту ВИЧ
Топ-5 самых технологичных автомобильных марок в мире: кто лидирует сегодня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.