Как сохранить жилье при личном банкротстве: советы арбитражного управляющего Артема Захарова

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Почему важно не совершать поспешных сделок с недвижимостью перед подачей на банкротство, и в каких случаях жилье действительно защищено от взыскания, объясняет эксперт в области банкротства с более чем 10-летним опытом — арбитражный управляющий Артем Захаров.

Фото: Фото из личного архива Артема Захарова Арбитражный управляющий Артем Захаров

Популярность процедуры банкротства среди жителей России растет с каждым годом. За первый квартал 2025 года, по статистике Федресурса, запущено свыше 120 тысяч только судебных банкротств — это на 34,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же с 2015 год, по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), свою финансовую несостоятельность признали 1,5 миллиона россиян. Прибегнуть к процедуре банкротства можно, когда человек не способен выполнить свои финансовые обязательства. Тогда для расчета с кредиторами распродается его имущество. Неприкосновенным остается только единственное жилье должника. Что считать таковым и почему этот вопрос часто вызывает споры между должниками и кредиторами, рассказал арбитражный управляющий Артем Захаров, член Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада", который защищает в судах интересы должников, кредиторов и государства. Он входит в рейтинг самых результативных специалистов по данным ФНС, ведет просветительскую работу — статьи эксперта представлены на крупной отраслевой профессиональной платформе "PROбанкротство".

— Артем, официальная статистика говорит о росте числа дел о признании банкротства физическими лицами. Как эксперт в этой области объясните, почему все больше россиян стремятся признать свою финансовую несостоятельность?

— Сегодня у россиян высокая закредитованность. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), из тех, кто в этом году взял новый займ, 38% уже имеют другие кредиты, иногда по 3-4 одновременно. Это создаёт серьёзную финансовую нагрузку, вследствие чего часто возникают просрочки. Средняя задолженность достигает 1,2 миллиона рублей. В таких условиях банкротство позволяет остановить рост долгов и начать финансовую жизнь с чистого листа.

— Но часто люди бояться признавать себя банкротами, чтобы не лишиться жилья. Как арбитражный управляющий, входящий в рейтинг лучших специалистов в этом направлении по данным ФНС, вы занимаетесь такими вопросами — помогаете должникам и кредиторам в суде решать долговые споры. Действительно ли должник может остаться без крыши над головой?

— Единственное жилье не подлежит изъятию, не включается в конкурсную массу. Это закреплено законом: жилье наделено исполнительским иммунитетом. Но есть нюансы: нужно доказать отсутствие другого жилья и реальное проживание в квартире или доме.

— А если у должника есть имущество за границей, оно может быть признано "единственным” и не подлежащим изъятию? Бывали в вашей практике такие случаи?

— Нет. На иностранное жилье иммунитет не распространяется. В одном из кейсов 2016 года — на заре развития института банкротства граждан — нам удалось выявить имущество должника за границей, в Испании. Хотя объект формально являлся единственным жильем, на него не распространялся иммунитет. Мы провели комплекс правовых и технических мероприятий по установлению права и преодолению трансграничных барьеров. Впоследствии имущество было реализовано через официальные торги, а вырученные средства направлены на погашение долгов перед кредиторами. Позднее судебная практика закрепила возможность исключения из конкурсной массы части средств на приобретение должнику единственного жилья.

— Что можно расценивать как роскошное жилье, а какое не подходит под это определение?

— Четких критериев в законе нет. В каждом случае суд определяет индивидуально — учитывает стоимость, площадь и соответствие региональным нормам: 18 кв. м на человека. Если площадь больше, жилье могут реализовать, но обязаны предоставить замещающее.

— А если единственным жильем у должника является квартира, приобретенная в ипотеку?

— Ранее такой механизм отсутствовал, но 8 сентября 2024 года в российское законодательство о банкротстве внесено важное дополнение: статья 213.10-1 позволяет арбитражному суду на любой стадии дела о банкротстве гражданина утвердить мировое соглашение, касающееся жилого помещения, обремененного ипотекой. Это позволит обеспечить баланс сохранения интересов, как кредиторов, так и должников. Главное условие — добросовестность заемщика: он должен проявить заинтересованность в решении проблемы, обратиться к финансовому управляющему, инициировать собрание кредиторов, раскрывать доходы и, главное, продолжать выплаты по ипотеке или представить план реструктуризации. Пока практика новая, завершенных дел нет, но наша команда уже ведёт переговоры с залоговым кредитором по одному из проектов и мы рассчитываем на положительный исход.

— Эти и другие вопросы вы разъяснили для коллег и широкой аудитории, выпустив статью на эту тему на крупной отраслевой платформе "PROбанкротство". Почему для вас важно делиться практической информацией?

— Люди часто теряются и совершают ошибки из-за недостатка знаний и юридических особенностей. Когда возникает финансовый кризис, важно не паниковать и обращаться к специалистам. Мы помогаем правильно оформить документы и защитить права должников. В моей практике был случай, когда должник попытался использовать "исполнительский иммунитет" через сделки с имуществом, и суды первых инстанций поддержали его, что осложнило дело. Поэтому важно делиться опытом, чтобы люди понимали риски и действовали правильно.

— Насколько мне известно, вам удалось создать прецедент: Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций по вашему делу, тем самым вы помогли кредиторам вернуть хотя бы часть заемных средств. Это дело было описано в трех обзорах Верховного Суда РФ, и теперь эта практика служит доводом для ваших коллег в аналогичных спорах. Расскажите об этом кейсе.

— Должник перед банкротством попытался спрятать жильё: продал 4-комнатную, деньги вывел на личные нужды, квартира позже вернулась супруге. Мы обратились в Верховный суд, доказали недобросовестность, вернули актив в конкурсную массу. Суд установил, что цель сделок — уклонение от кредиторов, и отказал в иммунитете.

— Благодаря вам был поставлен барьер для злоупотреблений — теперь должники не могут использовать жилье как инструмент ухода от обязательств. Каким образом это повлияло на поведение должников и общую ситуацию с взысканием задолженностей?

— Оценивать свой вклад я считаю делом профессионального сообщества. В нашем случае он получил высокую и заслуженную оценку. Помимо обзоров Верховного суда, прецедент, установленный нами широко цитируется: на сегодняшний день он фигурирует в 87 судебных актах Арбитражных судов округов, 108 постановлениях апелляционных судов различных регионов и 126 определениях судов первой инстанции. Кроме того, выводы по делу нашли отражение в авторитетных юридических статьях и публикациях. Эти данные наглядно демонстрируют значительное влияние нашего дела на развитие судебной практики в области банкротства и защиты интересов кредиторов. Что касается должников, то они стали внимательнее к своим действиям, потому что теперь скрыть жильё и избежать ответственности гораздо сложнее.

— Какие советы дадите, чтобы собственник все-таки сохранил единственное жилье, столкнувшись с процедурой банкротства?

— Главное — быть честным, тогда вы сможете сохранить жильё и пройти процесс без лишних проблем. Более того добросовестное поведение должника позволяет после завершения процедуры банкротства освободить его от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе — не заявленных в деле о банкротстве. В противном случае процедура закончится, а долги останутся. В нашей практике были случае по списанию более 6 млрд рублей, поэтому не стоит пытаться что-то скрывать — лучше прямо рассказать о своих доходах и имуществе.

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