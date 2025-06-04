Американские компании сравнили пошлины Трампа с пандемией ковида

3:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Введение новых таможенных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа оказало серьёзное давление на американскую промышленность.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Офис

Согласно докладу Института управления поставками (ISM), эти меры вызвали резкое сокращение поставок, снижение деловой активности и дестабилизацию производственных цепочек. Ряд американских компаний сравнивают текущую ситуацию с глубочайшим кризисом 2020 года, вызванным пандемией COVID-19, сообщает ТАСС.

Индекс экспортных заказов, отслеживаемый ISM, в мае 2025 года упал в третий раз подряд и достиг самого низкого уровня со времён начала пандемии. До этого столь низкие показатели фиксировались лишь в период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

По словам главы комитета по бизнес-исследованиям ISM Сьюзан Спенс, темпы падения индекса в настоящее время являются самыми высокими со времён пандемии, что говорит о нарастающем стрессе в секторе внешней торговли.

В докладе института приводится мнение одного из представителей американского производственного сектора: "Ограничения и тарифы, введённые администрацией Трампа, вызвали перебои в цепочках поставок, сопоставимые по масштабам с нарушениями, которые мы пережили в разгар пандемии COVID-19".

Многие производители отмечают, что нестабильность торговой политики заставляет бизнес занимать выжидательную позицию, откладывая инвестиционные и экспортные решения. Усиление тарифной неопределённости мешает стратегическому планированию и вызывает рост операционных затрат.

Согласно данным ISM, общий индекс деловой активности в промышленном секторе США в мае снизился на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 48,5 процентов. Значение индекса ниже отметки 50 указывает на сокращение деловой активности.

Показатель остается в "зоне сжатия" уже третий месяц подряд. Для сравнения: в апреле 2020 года, в начале пандемии, индекс достиг рекордного минимума в 41,5 процент.

Решение Дональда Трампа от 2 апреля 2025 года о введении дополнительных таможенных пошлин на продукцию из большинства стран мира стало катализатором нестабильности на глобальных рынках. Оно спровоцировало обвал котировок на мировых фондовых биржах, восстановление которых заняло несколько недель.

Это решение стало продолжением проводимой ранее политики протекционизма, в рамках которой Трамп последовательно повышал тарифы на импорт из Китая, Евросоюза и других стран, начиная ещё с 2018 года.

По оценке аналитиков Peterson Institute for International Economics, тарифная политика Трампа привела к удорожанию ввоза более чем на 80 млрд долларов ежегодно для американского бизнеса и потребителей. В долгосрочной перспективе это повлияло на рост инфляции и снизило конкурентоспособность американских производителей на глобальном рынке.

Дополнительную правовую нестабильность добавляют судебные споры: 28 мая Федеральный суд США по делам международной торговли признал часть новых пошлин незаконными.

Однако уже на следующий день Апелляционный суд отменил это решение, временно восстановив действие тарифов.

Так что нестабильная правовая ситуация лишь усиливает неопределённость для бизнеса.