Франция и Бельгия не хотят запрещать поставки СПГ из России

2:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Франция и Бельгия выразили несогласие с инициативой Европейской комиссии о запрете импорта сжиженного природного газа из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Обе страны требуют дополнительных гарантий, касающихся экономических и юридических последствий предложенного плана по поэтапному отказу от закупок российского газа до 2027 года, говорится в материале издания Politico.

Франция, активно выступающая за стратегию энергетической диверсификации на уровне Евросоюза, настаивает на том, чтобы любые меры по ограничению импорта не подрывали энергетическую стабильность и конкурентоспособность европейской экономики.

Бельгия, которая занимает второе место в ЕС по объёму импорта российского СПГ, также проявляет осторожность, подчёркивая необходимость тщательной оценки возможных последствий запрета до принятия окончательного решения.

На сегодняшний день на долю четырёх стран — Франции, Бельгии, Испании и Нидерландов — приходится около 97 процентов всего импорта российского СПГ в Европейский союз. При этом Испания и Нидерланды поддержали инициативу Еврокомиссии, которая предполагает полный отказ не только от российского газа, но и от ядерного топлива из России к концу 2027 года.

Планируется, что этот вопрос будет официально рассмотрен в июне 2025 года. Однако уже сейчас ясно, что согласование единой позиции внутри ЕС может столкнуться с серьёзными трудностями.

Венгрия и Словакия, вероятно, будут препятствовать принятию запрета, поскольку заинтересованы в продолжении поставок российских энергоресурсов.

Дополнительную напряжённость создаёт текущая экономическая ситуация в Европе. Высокие цены на электроэнергию ставят европейскую промышленность и домохозяйства в сложное положение.

Это усиливает позиции тех политиков и бизнес-групп, которые призывают к восстановлению энергетических связей с Россией по завершении конфликта.

Согласно данным Международного энергетического агентства, в 2023 году Россия оставалась одним из крупнейших поставщиков СПГ в ЕС, занимая около 15 процентов рынка. Большая часть этого газа доставлялась через морские терминалы, в том числе в портах Дюнкерка (Франция) и Зебрюгге (Бельгия).

Несмотря на действующие санкции на трубопроводный газ, морские поставки СПГ из России в ЕС пока не запрещены, что и стало предметом новых дискуссий на уровне Еврокомиссии.