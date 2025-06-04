Остановка экспорта редкоземельных металлов из Китая ударила по автоконцернам США

3:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американские автомобильные компании и их поставщики всерьёз рассматривают возможность переноса производства отдельных компонентов в Китай. Это решение вызвано приостановкой экспорта из КНР редкоземельных металлов, критически важных для производства электродвигателей и другой высокотехнологичной продукции.

Фото: Creative Commons by by wbaiv, by wbaiv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Никель

Такая мера может стать необходимой для поддержания производственного процесса в условиях дефицита РЗМ, особенно если ограничения сохранятся в течение нескольких недель, говорится в материале The Wall Street Journal.

Редкоземельные элементы — неодим, празеодим и диспрозий — используются в производстве постоянных магнитов, которые, в свою очередь, являются неотъемлемой частью электромоторов, применяемых в электромобилях, оборонной промышленности и электронике.

Благодаря своей способности сохранять свойства при высоких температурах, такие магниты используются, например, в истребителях F-35, ветряных турбинах, смартфонах и системах навигации.

Поскольку запреты со стороны Китая касаются экспорта именно магнитов и сплавов, а не готовых изделий, автопроизводители ищут обходные пути. Среди них — сборка электромоторов на территории Китая либо отправка двигателей, собранных в США, на китайские заводы, где в них будут установлены необходимые магниты. Это позволит формально избежать нарушения новых экспортных правил.

На Китай приходится около 90 процентов мировых поставок редкоземельных металлов. Доминирование страны в этом секторе стало особенно чувствительным после того, как 14 апреля 2025 года правительство КНР в рамках торговой конфронтации с США объявило о приостановке экспорта ряда РЗМ и магнитов.

Эти меры направлены на усиление контроля над стратегически важными ресурсами и сопровождаются разработкой новой экспортной системы регулирования, предполагающей ужесточение контроля за поставками из китайских портов.

Фоном для этих событий послужило обострение американо-китайской торговой войны. Второго апреля 2025 года президент США Дональд Трамп инициировал масштабное повышение пошлин на импорт из 185 стран, включая Китай.

На продукцию из КНР были наложены тарифы в размере 125 процентов, в дополнение к ранее введённой пошлине в 20 процентов, связанной с обвинениями в недостаточной борьбе с контрабандой фентанила. В результате совокупная пошлина на китайские товары достигла 145 процентов. В ответ Китай также повысил тарифы на американскую продукцию до 125 процентов.

Переговоры между делегациями США и Китая состоялись 10-11 мая в Швейцарии. В результате удалось достичь временного соглашения о взаимном сокращении части пошлин, вступающем в силу с 14 мая 2025 года.

Тем не менее, экспортные ограничения на стратегические материалы, такие как редкоземельные металлы, остались в силе, продолжая оказывать давление на глобальные цепочки поставок в высокотехнологичных отраслях, включая автомобилестроение, аэрокосмическую индустрию и производство электроники.