Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Остановка экспорта редкоземельных металлов из Китая ударила по автоконцернам США

3:32
Экономика

Американские автомобильные компании и их поставщики всерьёз рассматривают возможность переноса производства отдельных компонентов в Китай. Это решение вызвано приостановкой экспорта из КНР редкоземельных металлов, критически важных для производства электродвигателей и другой высокотехнологичной продукции.

Никель
Фото: Creative Commons by by wbaiv, by wbaiv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Никель

Такая мера может стать необходимой для поддержания производственного процесса в условиях дефицита РЗМ, особенно если ограничения сохранятся в течение нескольких недель, говорится в материале The Wall Street Journal.

Редкоземельные элементы — неодим, празеодим и диспрозий — используются в производстве постоянных магнитов, которые, в свою очередь, являются неотъемлемой частью электромоторов, применяемых в электромобилях, оборонной промышленности и электронике.

Благодаря своей способности сохранять свойства при высоких температурах, такие магниты используются, например, в истребителях F-35, ветряных турбинах, смартфонах и системах навигации.

Поскольку запреты со стороны Китая касаются экспорта именно магнитов и сплавов, а не готовых изделий, автопроизводители ищут обходные пути. Среди них — сборка электромоторов на территории Китая либо отправка двигателей, собранных в США, на китайские заводы, где в них будут установлены необходимые магниты. Это позволит формально избежать нарушения новых экспортных правил.

На Китай приходится около 90 процентов мировых поставок редкоземельных металлов. Доминирование страны в этом секторе стало особенно чувствительным после того, как 14 апреля 2025 года правительство КНР в рамках торговой конфронтации с США объявило о приостановке экспорта ряда РЗМ и магнитов.

Эти меры направлены на усиление контроля над стратегически важными ресурсами и сопровождаются разработкой новой экспортной системы регулирования, предполагающей ужесточение контроля за поставками из китайских портов.

Фоном для этих событий послужило обострение американо-китайской торговой войны. Второго апреля 2025 года президент США Дональд Трамп инициировал масштабное повышение пошлин на импорт из 185 стран, включая Китай.

На продукцию из КНР были наложены тарифы в размере 125 процентов, в дополнение к ранее введённой пошлине в 20 процентов, связанной с обвинениями в недостаточной борьбе с контрабандой фентанила. В результате совокупная пошлина на китайские товары достигла 145 процентов. В ответ Китай также повысил тарифы на американскую продукцию до 125 процентов.

Переговоры между делегациями США и Китая состоялись 10-11 мая в Швейцарии. В результате удалось достичь временного соглашения о взаимном сокращении части пошлин, вступающем в силу с 14 мая 2025 года.

Тем не менее, экспортные ограничения на стратегические материалы, такие как редкоземельные металлы, остались в силе, продолжая оказывать давление на глобальные цепочки поставок в высокотехнологичных отраслях, включая автомобилестроение, аэрокосмическую индустрию и производство электроники.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы авто китай экономика
Новости Все >
Затащили в багажник Mercedes с мигалкой и исчезли — кто на самом деле увез мужчину с вокзала
Не хочу страшного: Кушанашвили выразил тревогу за здоровье госпитализированного Киркорова
Вековая пещера медведя открыта: познакомьтесь с доисторическими обитателями
Кемеровчане жертвуют обедом ради горсти черешни — цены вышли на уровень деликатесов
Топ-5 самых инновационных моторов мира
Оскорбления — оружие побеждённого: Бузова прокомментировала скандал с Дубцовой на ТВ-шоу
По 1500 рублей за килограмм черешни: как аграрный кризис ударит по кошелькам
Не прячь, а подчеркивай: как добиться эффекта увлажнённой кожи
На Луне обнаружены следы неизвестной экспедиции: кто был на спутнике раньше человека
Соседство, которое губит урожай: эти культуры не выносят друг друга
Сейчас читают
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Авто
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах Аудио 
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают
Садоводство, цветоводство
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают Аудио 
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Авто
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит Аудио 
Популярное
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию

В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.

Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Это вам не Украина: спецоперация в Прибалтике будет молниеносной, но она будет Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Последние материалы
Кемеровчане жертвуют обедом ради горсти черешни — цены вышли на уровень деликатесов
Топ-5 самых инновационных моторов мира
Остановка экспорта редкоземельных металлов из Китая ударила по автоконцернам США
Оскорбления — оружие побеждённого: Бузова прокомментировала скандал с Дубцовой на ТВ-шоу
По 1500 рублей за килограмм черешни: как аграрный кризис ударит по кошелькам
Не прячь, а подчеркивай: как добиться эффекта увлажнённой кожи
На Луне обнаружены следы неизвестной экспедиции: кто был на спутнике раньше человека
Соседство, которое губит урожай: эти культуры не выносят друг друга
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Эти 11 скрытых признаков влияют на момент, когда ребёнок начинает ходить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.