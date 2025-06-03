Мировые центробанки сокращают покупки золота

2:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле 2025 года объём чистых покупок золота центральными банками мира вновь снизился, достигнув лишь 12 тонн, следует из данных Всемирного совета по золоту.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

Показатель оказался на 12 процентов ниже мартовского уровня (17 тонн) и значительно уступает среднему за последние 12 месяцев, который составляет 28 тонн.

Таким образом, апрель стал вторым подряд месяцем снижения активности мировых регуляторов на рынке золота.

Аналитики объясняют снижение темпов покупки рядом факторов. Одной из ключевых причин называют стремительный рост цен на золото в первой половине года. С начала 2025 года золото обновляло исторические рекорды, на фоне растущей геополитической напряжённости, инфляционных рисков и ожиданий смягчения монетарной политики в ряде стран.

Хотя центральные банки, как правило, руководствуются долгосрочной стратегией при управлении резервами, рост цен мог временно повлиять на темпы закупок, особенно на месячном горизонте.

Лидером по объёму покупок в апреле вновь стал Национальный банк Польши. В последние годы эта активно наращивает запасы золота, заявляя о стремлении укрепить экономическую устойчивость и снизить зависимость от валютных рисков.

Вслед за Польшей по объёмам покупок следуют центральные банки Чехии, Китая, Турции и Киргизии. Также увеличили свои золотые резервы Казахстан и Иордания.

Единственным продавцом золота среди всех регуляторов в апреле стал Центральный банк Узбекистана, сокративший свои запасы на 11 тонн.

Это уже третий месяц подряд, в течение которого узбекский регулятор снижает объёмы хранящегося золота. В предыдущие месяцы продажи также были значительными, что может свидетельствовать о внутренней необходимости ликвидности либо переоценке структуры резервов.

На фоне сохраняющейся геополитической нестабильности и растущего спроса на защитные активы роль золота в международных резервах остаётся актуальной.

По данным МВФ и Всемирного совета по золоту, к началу 2025 года совокупный объём золотых резервов центральных банков по всему миру превысил 36 тысяч тонн, при этом значительная часть приходится на развивающиеся экономики, стремящиеся диверсифицировать свои резервы в условиях доминирования доллара США.