Генсек ОПЕК: нефтегазу нужны инвестиции в 650 млрд долларов ежегодно

3:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мировому нефтегазовому сектору остро необходимы масштабные инвестиции: до середины XXI века отрасли потребуется около 17,4 триллиона долларов США. Это означает ежегодные капитальные вложения в размере приблизительно 650 миллиардов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вагоны с нефтью

Об этом сказал генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс 2 июня в рамках открытия "Бакинской энергетической недели". Прогноз отражает устойчивую роль углеводородов в мировой энергетике и предполагает продолжение высокого уровня спроса на нефть в ближайшие десятилетия.

Несмотря на активное продвижение возобновляемых источников энергии (ВИЭ), углеводороды продолжают занимать ключевое место в глобальном энергетическом балансе. По данным Международного энергетического агентства, на нефть, газ и уголь приходится около 80 процентов всей мировой генерации энергии — доля, которая остается почти неизменной с 1980-х годов.

В 2024 году мировое потребление всех видов энергии — от традиционных углеводородов до ВИЭ — достигло рекордных уровней. Это связано с несколькими факторами: ростом численности населения, ускоренной урбанизацией, особенно в развивающихся странах, экономическим подъемом и распространением энергоемких технологий, включая искусственный интеллект и вычислительные центры.

Эксперты подчеркивают необходимость сбалансированного подхода к энергетическому переходу. В условиях, когда цели по декарбонизации требуют снижения выбросов парниковых газов, важно сохранять при этом устойчивую и доступную энергосистему.

Индустрии предстоит не просто сокращать выбросы — необходимо параллельно обеспечивать энергетическую безопасность, особенно в странах, где миллионы людей по-прежнему испытывают дефицит доступа к базовым источникам энергии.

При этом встает вопрос реализма в планировании энергетического будущего. Переход к экологически чистым источникам энергии не может быть молниеносным или идеологически обусловленным.

Согласно данным МЭА, даже при реализации сценариев "чистой нулевой эмиссии" к 2050 году, нефть и газ все еще будут занимать значимую долю в энергобалансе — около 20-30 процентов.

Поэтому необходим комплексный подход, предусматривающий развитие и традиционных, и новых энергетических решений, включая технологии по улавливанию и хранению углерода, повышение энергоэффективности, а также модернизацию энергетической инфраструктуры.

Наконец, ключевую роль играет инвестиционная поддержка всех энергетических направлений. Необходимы вливания не только в нефтегазовую отрасль, но и в развитие ВИЭ, сетевых мощностей, технологий хранения энергии и научные исследования.

Отсутствие достаточного финансирования может привести к росту цен на энергоресурсы, дефициту поставок и ухудшению энергетической доступности для уязвимых регионов мира.

Так что переход к устойчивой энергетике требует стратегического планирования, инвестиций и координации усилий между государствами, бизнесом и международными организациями.