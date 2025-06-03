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Олег Артюков

Глава АвтоВАЗа видит основания для индексации цен

2:34
Экономика

Крупнейший российский производитель автомобилей, компания "АвтоВАЗ", рассматривает возможность повышения цен на свою продукцию на фоне роста себестоимости.

Lada
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada

По словам президента компании Максима Соколова, увеличение издержек связано, в частности, с инфляцией, которая традиционно учитывается в производственных расчетах. Это создает объективные предпосылки для индексации цен. Однако окончательные решения в компании намерены принимать, исходя из текущей рыночной конъюнктуры, сказал он РИА "Новости".

Вопрос ценообразования обсуждался в рамках ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России", где глава "АвтоВАЗа" также затронул тему усиленной конкуренции на автомобильном рынке.

Особое внимание он уделил демпинговой политике китайских автопроизводителей, которые в последнее время активно наращивают присутствие на российском рынке.

Китайские компании предлагают автомобили по ценам, зачастую ниже себестоимости, что позволяет им временно захватывать долю рынка, но подрывает устойчивость конкурентов. По данным открытых источников, доля китайских марок в России в 2024 году превысила 45 процентов от общего объёма новых продаж.

Подобная ценовая стратегия вызывает обеспокоенность даже в самом Китае. В настоящее время там проводится антидемпинговое расследование, инициированное государственными органами, в связи с так называемой "войной скидок".

Эксперты указывают, что длительное применение демпинговых механизмов вредит не только промышленному развитию, но и формирует искажённые рыночные сигналы. Это затрудняет стратегическое планирование, мешает компаниям инвестировать в инновации и обновление производственных мощностей.

С точки зрения экономической устойчивости, продажа продукции ниже себестоимости воспринимается как краткосрочная мера, способная нанести ущерб всей отрасли.

Для "АвтоВАЗа", являющегося ключевым элементом российской автопромышленности, сохранение баланса между рыночной конкурентоспособностью и финансовой стабильностью остается приоритетной задачей.

В 2024 году компания произвела более 400 тысяч автомобилей, и несмотря на значительное давление со стороны импорта, продолжает реализацию программы локализации производства и развития отечественных комплектующих.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы автоваз
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